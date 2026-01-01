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    Basınçlı yıkayıcı HD 9/23 G Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with a metal frame, large wheels, and a mounted engine.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HD 9/23 G Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

    Sipariş numarası: 1.187-906.0

    • Harici güç kaynaklarından bağımsız olarak bağımsız yüksek basınçlı temizlik
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