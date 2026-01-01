Basınçlı yıkayıcı HD 9/23 G Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

Bir Honda benzinli motoruna sahip HD 9/23 G soğuk yüksek basınçlı temizleme makinesi tamamen güç bağlantısından bağımsız olarak çalışmaktadır . 230 bar düzeyindeki su basıncı sayesinde en iyi temizleme sonuçları için geliştirilmiştir, aşırı zor koşullar altında bile etkileyicidir. Ergonomik kafes konsepti ile düzgün olmayan yüzeylerde bile azami hareket sağlamaktadır. Delinmeye dayanıklı tekerlekleri, başarılı çalışma konsepti ve aksesuarlar için farklı saklama imkanları makineyi kullanım için çok uygun hale getirmektedir. Diğer uygun özellikleri arasında EASY!Force yüksek basınçlı tabancası yer almaktadır ve bu kullanıcının tutma gücünü sıfırda tutmak için yüksek basınç jetinin geri tepme gücünden yararlanmaktadır ve EASY!Lock hızlı kilit sistemi demonte işlemlerini beş kat daha hızlı hale getirmektedir. Ayrıca HD 9/23 G için vinç yüklemesini kolaylaştırmak için delikleri olan bir kafes çerçevesi bulunmaktadır ve de hortum makarası için bir eklentisi vardır.

Maksimum bağımsızlık Harici güç kaynağı olmadan kullanım için güvenli olan Honda ve Yanmar motorları ile donatılmıştır Örneğin: Göl ve Göletlerden su emerek temizlik için kullanılabilmektedir. Optimum kullanım kolaylığı Ergonomik çerçeve konsepti düzgün olmayan zeminde taşımayı daha kolay hale getirmektedir. Makinenin direkt üzerinde olan tüm aksesuarlan için saklama imkanları Delinmeye karşı dayanıklı olan tekerlekler kalıcı yüksek hareketliliği garanti ekmektedir. Geniş aksesuar gamı Vinç yükleme için olan opsiyonel delikli kafes çerçevesi güvenilir şekilde makinayı korumaktadır. Hortum sarma makarasının kurulum aksesuarları daha kısa kurulum için opsiyonel olarak ekstra şekilde bulunmaktadır. Kolay hareket edebilme özelliği, boya ve sıva işleri ile uğraşanlar için tasarlanmıştır. (HD 728 B) En zor görevler içindir Zor koşullarda gündelik kullanım için güçlü kafes çerçeve sahiptir. Pompanın korunması için büyük su filtresi bulunur. Yeniden devirdaim sırasında aşırı ısınmaya karşı pompayı korumak için termostat vanası bulunur.