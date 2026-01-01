HD Fragman HD 9/23 Ge Tr1 | Kärcher

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HD Fragman
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.524-954.201
Su debisi (l/sa)
400 - 930
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
60
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
40 - 230 / 4 - 23
Akaryakıt
Motor üreticisi
Honda
Motor tipi
GX 390
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
600
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
3382 x 1496 x 1435
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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