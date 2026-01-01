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    Sabit yüksek basınç ünitesi HDC Standard | Kärcher

    Kärcher Professional HDC Standard unit with visible pipes and motor components, mounted on a metal frame.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Sabit yüksek basınç ünitesi

    HDC Standard

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.509-500.2

    • Zorlu uygulamalar için son derece sağlam ve dayanıklı bileşenler
    • Kullanıma hazır ultra hızlı
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