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    Basınçlı yıkayıcı HDS 10/21-4 M | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner with control panel and wheels, featuring a handle on top for easy manoeuvrability.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HDS 10/21-4 M

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.071-939.0

    4 kutuplu, su soğutmalı elektrik motoru, ekonomik eco!efficiency modu ve 2 deterjan tankı ile kullanıcı dostu, güçlü sıcak su yüksek basınçlı yıkama makinesi.
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