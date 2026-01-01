Basınçlı yıkayıcı HDS 1000 BE. | Kärcher

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Basınçlı yıkayıcı
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.811-942.0
Su debisi (l/sa)
450 - 900
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
40 - 210 / 4 - 21
Maksimum sıcaklık (12 ºC besleme) (°C)
min. 80 - max. 98
Isıtma yağı tüketimi, tam yük (kg/sa)
5.6
Yakıt tankı (l)
34
Yakıt Tipi
Akaryakıt
Motor üreticisi
Honda
Motor tipi
GX 390
Kolay hareket ettirebilme
Sabit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
175.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
181.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1100 x 750 x 785
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri