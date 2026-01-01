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    Basınçlı yıkayıcı HDS 1000 DE | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with a metal frame, control panel, and attached spray gun, set on a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HDS 1000 DE

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.811-943.0

    • Enerji tasarrufu sağlayan EASY!Force yüksek basınçlı tabanca yorulmadan çalışma sağlar
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