Basınçlı yıkayıcı HDS 1000 DE | Kärcher

HD 10/21-4 S, ergonomik çalışma konusunda bir adım daha ileriye gider. EASY!Force Advanced tetik tabancası sayesinde, hiçbir tutma kuvveti gerektirmeden zahmetsizce çalıştırılabilir ve 1050 milimetre uzunluğunda döner paslanmaz çelik bir lance ile desteklenir. Tetik tabancası ile lance arasına yerleştirilen Servo Control kontrolörü, basınç ve su hacmini ayarlamak için kullanılabilir.

Optimum kullanım kolaylığı Su azalması ve aşırı ısınma durumunda otomatik kapama Kolay kullanım için tasarlanan ergonomik tetik Maksimum performans Dikey ısıtma bobinli, yüksek verimli ısıtıcı İnatçı kirleri yok etmek için ideadir İki entegre dizel ve benzin deposu uzun çalışma süreleri sağlar. Ekonomik dizel motor Egzoz emisyon standardı EU STAGE V gerekliliklerini karşılar. Zahmetsiz marş çalıştırma Kullanıcı dostu uygulamalar Devir otomatik olarak bekleme modunda azalır. Bu motoru korur ve enerji tasarrufu sağlar. Sağlam çelik boru şasisi sayesinde vinçle yükleme mümkündür.