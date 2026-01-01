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    HDS Fragmanı HDS 13/35 De Tr1 | Kärcher

    Kärcher professional trailer-mounted cleaning unit with grey casing and tow bar, featuring wheels and hitch.

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    HDS Fragmanı

    HDS 13/35 De Tr1

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.524-521.204

    • Çalışma aralıklarında otomatik motor devri düşürücü
    • Hız kontrolü
    • Sabit ve mobil versiyonları mevcuttur
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