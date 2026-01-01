HDS Fragmanı HDS 17/20 De Tr1 | Kärcher

Romörk Tipi HDS 17/20 DE Tr1 Sıcak&Soğuk Sulu Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi, gerekli olan sıcak suyu entegre brülör (su ısıtma) sistemi ile 98 ºC ye kadar ısıtabilmektedir. Stage V emisyon standartına sahip 18,5 kW Yanmar marka güçlü dizel motoru ve 500 litre su tankı sayesinde su ve güç kaynaklarından bağımsız olarak uzun süreli kullanılabilir. 60 ile 200 bar arasında ayarlanabilir çalışma basıncı ve 1700 litre/saat (28 lt/dak) su debisi her türlü zemin ve yüzeyde bulunan zor kirlerin kolaylıkla temizlenebilmesini sağlar. Makinede ergonomik EASY! Force (güç gerektirmeyen tetik sistemi) yüksek basınçlı tabanca bulunmaktadır. Basit kullanımı ve geniş depolama alanı kullanıcı dostu olduğunu kanıtlar. İsteğe bağlı (opsiyonel) kabin versiyonu veya arka kısımda entegre hortum sarma makara sistemi bulunmaktadır. Özellikle belediye hizmetlerinde sıcak su ve buharlı temizlik gerektiren; tarihi yapıların duvar ve zeminlerinin temizliği, afiş ve poster sökme, grafiti yazı temizliği, sakız çıkarma, tarfik kazası sonrasında yol zemininde akan mozot, benzin ve yağın temizliği gibi bir çok amaç için temizlik yapma imkanı sağlar. Ayrıca kaynar su ile yabani otla mücadele edilebilmektedir.

Maksimum verimlilik Yüksek verimlilikte denenmiş ve test edilmiş brülör (su ısıtma) teknolojisi Motordan çıkan ısıyı kullanarak fazladan ısı geri kazanımı sağlar. Kärcher'ın Eko! Verimlilik modu sayesinde çevre dostu çalışma ve düşük işletme maliyeti Entegre yan fırça Merkezi akıllı kontrol paneli ile makinenin kullanımı kolaydır. Kontrol alanında bulunan iki hortum sarma makarası (opsiyonel) hortum sisteminin kolay, hızlı ve güvenli şekilde kullanılmasına imkan verir. Koruyucu giysiler, aksesuarlar ve temizlik maddeleri için geniş ve güvenli saklama alanı Bir çok temizlik uygulaması için kusursuz performans için yeterlidir. Maksimum su basıncı ile 30 dakikaya kadar temizlik uygulamalarına imkan sağlayan 500 litrelik hacimli büyük su deposu. 100 litrelik dizel tankı ile uzun süreli kullanım için idealdir. Güçlü Yanmar dizel motorlu makinenin herhangi bir güç kaynağından bağımsız olarak kullanılmasını sağlar. Yüksek verimlilik Müşteri ihtiyacına göre, romork tipi makine özel olarak yapılandırılabilir. Şase ve kabinli seçeneği de mevcuttur Büyük motor kapağı ile servis ve bakım için motor, pompa .vb parçalara kolay ulaşım sağlanır. Uzun servis ömrü Servis sırasında hızlı arıza tespiti için gelişmiş servis yazılımı Denenmiş ve test edilmiş yüksek kaliteli Kärcher parçaları uzun süreli kullanım ömrü sağlar. Su yumuşatma sistemi ile ısıtma serpantinini kireçlenmeye karşı korunması sağlanır. Dayanıklı Çok sayıda güvenlik fonksiyonu, bir hata durumunda HDS römorkunu oluşabilecek hasara karşı korur. Donmaya karşı koruma modu soğuk dış ortam sıcaklıklarında sistemi korur Yüksek verimlilikte denenmiş ve test edilmiş brülör (su ısıtma) teknolojisi