Basınçlı yıkayıcı HDS 5/11 U | Kärcher

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Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
230
Frekans (Hz)
50
Su debisi (l/sa)
450
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
110 / 11
Sıcaklık (°C)
max. 80
Motor gücü (kW) (kW)
2.2
Isıtma yağı tüketimi, tam yük (kg/sa)
2.4
Mevcut değil
3/4″
Yakıt tankı (l)
6.5
Renk
antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
68.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
77.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
618 x 618 x 994
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları