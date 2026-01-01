Basınçlı yıkayıcı HDS 5/12 C | Kärcher

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Basınçlı yıkayıcı
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.272-900.0
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
230
Frekans (Hz)
50
Su debisi (l/sa)
500
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
120 / 12
Maksimum sıcaklık (12 ºC besleme) (°C)
max. 80
Motor gücü (kW) (kW)
2.9
Isıtma yağı tüketimi, tam yük (kg/sa)
3.2
Eco!verimlilik modunda ısıtma yağı tüketimi (kg/sa)
2.6
Elektrik kablosu (m)
5
Yakıt tankı (l)
15
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
92
Ambalajlı ağırlık (kg)
100.8
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1060 x 650 x 920
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları