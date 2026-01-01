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    Basınçlı yıkayıcı HDS 5/12 C | Kärcher

    Kärcher professional high-pressure cleaner with grey body, yellow control dial, and black wheels.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HDS 5/12 C

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.272-900.0

    • Ekonomik eko verimli mod
    • Kolay kullanımlı tek düğmeli seçici anahtar
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