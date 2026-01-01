Basınçlı yıkayıcı HDS 5/15 U Sıcak - Soğuk | Kärcher

HDS 5/15 U sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinesinin ayırt edici temel özelliği benzerlerinin aksine dik konumlu olmasıdır. Hafif ve kompakt boyutları taşıma ve saklama kolaylığı sağlar. Geniş çaplı tekerlekleri, ergonomik taşıma kolu hareket ve manevra kabiliyetini arttırır. Üç pistonlu eksenel pompası paslanmaz çelik pistonlara ve pirinç silindir kafasına sahiptir. Tabanca tetiği bırakıldığında pompa otomatik olarak kapanır. Bu özellik sayesinde makine parçalarına aşırı yüklenme olmaz ve servis ömrü uzar. Monofaze, hava soğutmalı, çift kutuplu motora sahiptir.

Yenilikçi dik tasarım Merdivenlerden kolay taşıma Düz olmayan yüzeyler için geniş tekerlekler İnce gözenekli su filtresi Yüksek basınç pompasını kirlenmeye karşı korur Dışarıdan çıkarmak kolaydır Kompakt tasarım Depolamadan tasarruf ve taşıma kolaylığı Yatay konumda yağ ve su akıtmaz Küçük servis araçları için ideal EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır.