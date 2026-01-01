Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Basınçlı yıkayıcı HDS 5/15 U Sıcak - Soğuk | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with grey body, yellow dial, and handle, standing on wheels.

    Ödüller ve online özel ürünler

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HDS 5/15 U Sıcak - Soğuk

    Sipariş numarası: 1.064-912.0

    Dik konumlu ergonomik tasarımı ile kolay hareket kabiliyetine sahip, giriş sınıfı sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinesidir.