Basınçlı yıkayıcı HDS 5/15 UX | Kärcher

HDS 5/15 UX: Sıcak suyla çalışan yüksek basınçlı temizleyiciler sınıfının giriş seviyesi modeli, sofistike ve yenilikçi dikey tasarımıyla etkileyicidir. Bu yatay makine tasarımı, ağırlığın azalmasını ve son derece kompakt boyutları beraberinde getirir. Bu da makinenin station wagon tipi araçlarda kolayca taşınmasını sağlar ve – büyük tekerlekleri ve itme kolu sayesinde – engebeli yüzeylerde yüksek hareket kabiliyeti sunar. Patentli nozül teknolojisi, turbo üfleyici, artırılmış pompa verimliliği ve güçlü kir sökücü başlığın kombinasyonu sayesinde son derece verimli bir temizlik performansı garanti edilir. Yüksek basınçlı jetin geri tepme kuvvetini kullanarak operatörün tutma gücünü sıfıra indiren EASY!Force yüksek basınç tabancası ve geleneksel vida bağlantılarına göre kurulum ve söküm süresini beş kat hızlandıran EASY!Lock hızlı bağlantı aparatı ile makinenin kullanımı son derece pratiktir. Kolay kullanım, hortum ve püskürtme lansı için depolama alanları ve 15 metrelik basınç hortumuna sahip yerleşik hortum makarası, makinenin kapsamlı donanımını tamamlar.

Entegre hortum makarası Emniyetli yüksek basınç hortumu muhafazası Ergonomik uygulama kolaylığı Hızlı kurulum kolaylığı Yenilikçi dik tasarım Merdivenlerden kolay taşıma Düz olmayan yüzeyler için geniş tekerlekler İnce gözenekli su filtresi Yüksek basınç pompasını kirlenmeye karşı korur Dışarıdan çıkarmak kolaydır Kompakt tasarım Depolamadan tasarruf ve taşıma kolaylığı Yatay konumda yağ ve su akıtmaz Küçük servis araçları için ideal EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır.