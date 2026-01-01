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    Basınçlı yıkayıcı HDS 5/15 UX | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel, grey and black, featuring a yellow control knob and handle.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HDS 5/15 UX

    Sipariş numarası: 1.064-913.0

    Hortum makarası ve 15 m hortumlu HDS 5/15 UX sıcak su yüksek basınçlı temizleyici. Olağanüstü güce sahip, çok kompakt, ergonomik olarak sofistike dik tasarım.
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