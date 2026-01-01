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    Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri HDS 7/16 CX | Kärcher

    Kärcher industrial steam cleaner with grey body, yellow controls, and wheels for mobility.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri

    HDS 7/16 CX

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.173-904.0

    • Ekonomik eko verimli mod
    • Kolay kullanımlı tek düğmeli seçici anahtar
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