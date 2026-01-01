Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri HDS 8/18-4 MX Sıcak - Soğuk Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

20 metre yüksek basınçlı hortum ile hortum makarası olan HDS 8/18-4 MX sıcak-soğuk yüksek basınçlı temizleme makinesi çevre ve hizmet dostu olması, kolay çalıştırılması, iyi temizlik performansı ve çalışma güvenliği ile etkileyicidir. Kauçuk lastikler, ergonomik itme tutamağı ile rahat taşıma sağlamaktadır. Turbo fanı ile eko verimli modu, temizleme deterjanının dozunu ayarlayan ünite, su sertlik ayarlaması için hizmet şalteri, ve yüksek basınçlı pompa kalitesiyle maksimum temizlik performansı ve geniş aksesuar portföyü yer almaktadır. Diğer özellikleri arasında patentli nozul teknolojisi ve EASY!Force yüksek basınçlı tabancası tutma gücünü sıfır düzeyine indirmek için yüksek basınçlı jetin itme kuvvetini kullanır ve EASY!Lock hızlı kilitleme sistemi vida bağlantılarına göre beş kat daha hızlı bir sistem sunmaktadır. Ayrıca dayanıklı şasesi bulunmaktadır. Kullanımla alakalı aksesuarlara kolay erişim sağlanmaktadır.

Verimlilik eco!efficiency modunda makine en ekonomik çalışma sıcaklığı olan 60° seviyesinde çalışır. Brülör döngüleri tam yük operasyonla karşılaştırıldığında yakıt tüketimini %20 oranında azaltmak üzere optimize edilmiştir. Maksimum verimlilik Yüksek verimlilikte denenmiş ve test edilmiş brülör (su ısıtma) teknolojisi 4 kutuplu olarak çalışan elektrikli motor uzun çalışma zamanını garanti etmektedir Çalışma güvenliği Geniş, ince gözenekli su filtresi yüksek basınç pompasını kir partiküllerine karşı korur. Entegre egzoz gazı termostatı, egzoz gazı sıcaklığı 300 dereceyi açtığında motoru otomatik olarak kapatır Yumuşak Sönümleme Sistemi (SDS) yüksek basınç sistemi üzerindeki titreşimi ve basıncı azaltır. Ekstra aksesuar alanları 20m basınç hortumu ile entegre hortum makarası. Büyük çalışma alanı ve zahmetsiz istifleme için. Aksesuarlar ve temizlik aksesuarları için geniş depolama bölümü Mobil konsept Geniş ve ön döner tekerlekler Eklentilerin yorulmadan değiştirilmesi için tümleşik eğme yardımı. EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır.