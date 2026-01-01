Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri HDS 8/18-4 MX Sıcak - Soğuk Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

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Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.077-910.0
Faz sayısı (Fh)
3
Motor Gücü (V)
400
Frekans (Hz)
50
Su debisi (l/sa)
400 - 800
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
30 - 180 / 3 - 18
Maksimum sıcaklık (12 ºC besleme) (°C)
min. 80 - max. 155
Motor gücü (kW) (kW)
5.5
Isıtma yağı tüketimi, tam yük (kg/sa)
5.3
Eco!verimlilik modunda ısıtma yağı tüketimi (kg/sa)
4.2
Elektrik kablosu (m)
5
Yakıt tankı (l)
25
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
164.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
176.9
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1330 x 750 x 1060
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları