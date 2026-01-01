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    Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri HDS 8/18-4 MX Sıcak - Soğuk Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

    Kärcher professional high-pressure cleaner, grey and black, with wheels and handle, side view.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri

    HDS 8/18-4 MX Sıcak - Soğuk Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.077-910.0

    • Ekonomik eko verimli mod
    • Turbo üfleyici ile eksen pompası
    • 3 Fazlı, hava soğutmalı motor
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