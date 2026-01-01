Basınçlı yıkayıcı HDS 8/18 -4C Basic Sıcak - Soğuk Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

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Basınçlı yıkayıcı
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.174-907.0
Faz sayısı (Fh)
3
Motor Gücü (V)
400
Frekans (Hz)
50
Su debisi (l/sa)
300 - 800
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
30 - 180 / 3 - 18
Maksimum sıcaklık (12 ºC besleme) (°C)
max. 80
Motor gücü (kW) (kW)
6
Isıtma yağı tüketimi, tam yük (kg/sa)
5
Eco!verimlilik modunda ısıtma yağı tüketimi (kg/sa)
4
Elektrik kablosu (m)
5
Yakıt tankı (l)
15
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
113.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
122.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1060 x 650 x 920
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları