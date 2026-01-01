Basınçlı yıkayıcı HDS 8/18 -4C Basic Sıcak - Soğuk Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

HDS 8/18-4C Basic güçlü ve dayanıklı motoruyla uzun süreli kullanımlara dayanıklı bir sıcak - soğuk yıkama makinesidir. Bu makinede deterjan tankı bulunmamaktadır ancak opsiyonel olarak dışarıdan nozula takılacak deterjan ve köpük aparatları ile deterjan kullanımı sağlamaktadır. Eco!efficiency modu ile dizel yakıt tüketimini en az indirerek kullanıcı ve çevre dostu özelliğini sağlamaktadır.

Verimlilik Ekonomik ve çevre dostu - en uzun süreli kullanımlarda bile Yakıt tüketimini ve CO₂ emisyonunu %20 oranında azaltır. Ekstra aksesuar alanları Nozul ve aletler için kilitlenebilir aksesuar bölmesi Güç kablosu ve yüksek basınç hortumu için saklama kancaları. Entegre namlu tutucu taşımayı kolaylaştırır. Dayanıklı Entegre egzoz gazı termostatı, egzoz gazı sıcaklığı 300 dereceyi açtığında motoru otomatik olarak kapatır Büyük su filtresi pompayı hasara karşı korumaktadır Kolay hareket ettirebilme Geniş ve ön döner tekerlekler Şase üzerinde geniş entegre tutma kolları Kolay taşınabilmesi sayesinde basamakları ya da engelleri kolaylıkla aşabilir. EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır. Kullanım kolaylığı Tek bir ayar butonu ile rahat kullanım Büyük tank girişi ve doldurma kanalı.