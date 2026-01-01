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    Basınçlı yıkayıcı HDS 8/18 -4C Basic Sıcak - Soğuk Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

    Kärcher professional high-pressure cleaner with grey body, black wheels, and control panel featuring a dial and gauge.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HDS 8/18 -4C Basic Sıcak - Soğuk Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.174-907.0

    • Ekonomik eko verimli mod
    • Kolay kullanımlı tek düğmeli seçici anahtar
    • Dört kutuplu su soğutmalı elektrik motoru.
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