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    Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri HDS 9/20-4 Classic *EU | Kärcher

    Kärcher professional high-pressure cleaner with grey frame and wheels, featuring a control panel and visible motor components.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri

    HDS 9/20-4 Classic *EU

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.030-000.0

    Sıcak su yüksek basınçlı HDS 9/20-4 Classic dayanıklılığı,güvenilirliği ve çok iyi fiyat-performans oranı ile etkiliyor.Sağlam boru çerçevesi ve krank mili pompasına sahiptir.
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