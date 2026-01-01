Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri HDS 9/20-4 Classic *EU | Kärcher

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Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.030-000.0Sıcak su yüksek basınçlı HDS 9/20-4 Classic dayanıklılığı,güvenilirliği ve çok iyi fiyat-performans oranı ile etkiliyor.Sağlam boru çerçevesi ve krank mili pompasına sahiptir.
Faz sayısı (Fh)
3
Motor Gücü (V)
400
Frekans (Hz)
50
Su debisi (l/sa)
900
Çalışma basıncı (Bar)
200
Maksimum sıcaklık (12 ºC besleme) (°C)
En fazla 80
Motor gücü (kW) (kW)
7
Isıtma yağı tüketimi, tam yük (kg/sa)
5.9
Elektrik kablosu (m)
5
Yakıt tankı (l)
30
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
147.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
153.5
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
880 x 700 x 900
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.