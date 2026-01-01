Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri HDS 9/20-4 Classic *EU | Kärcher

İster tarımda, ister inşaat sahalarında, ister otomotiv veya ulaşım sektöründe zorlu temizlik uygulamaları için olsun: Mobil sıcak su yüksek basınç temizleyicimiz HDS 9/20-4 Classic yüksek güvenilirliği, sağlamlığı ve mükemmel fiyat-performans oranıyla etkileyicidir.Çok sağlam boru çerçevesi,makinenin dış darbelere karşı mümkün olan en iyi şekilde korunmasını sağlarken, güçlü krank mili pompası da çok iyi temizlik sonuçları garanti eder.30 litrelik yakıt pompası, sıcak suyla çok uzun süreli temizlik uygulamalarına olanak tanır - özellikle eco!efficiency modu sayesinde kaynak dostu ve ekonomiktir. Açık tasarım sayesinde tüm önemli bileşenlere erişim ve servis çok kolaydır.

Çok güvenilir ve sağlam Üst düzey temizlik sonuçları için güçlü krank mili pompası. Makine üzerindeki dış darbelere karşı koruma için sağlam boru çerçeve. Sorunsuz çalışma için Kärcher'in kanıtlanmış güvenlik teknolojisi ile. Verimli brülör mühendisliği Düşük emisyon ve uzun ömür ile yüksek verimlilik derecesi. 30 litrelik yakıt tankı sayesinde uzun süreli çalışma imkânı. Çok mobil tasarım. Engebeli yüzeylerde güvenli manevra kabiliyeti sağlayan, delinmeye dayanıklı büyük tekerlekler. Kolay taşıma için vinç kancası ile.