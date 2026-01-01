Basınçlı yıkayıcı HDS-E 8/16-4 M 24 kW | Kärcher

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Basınçlı yıkayıcı
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.030-904.0
Faz sayısı (Fh)
3
Motor Gücü (V)
400
Frekans (Hz)
50
Su debisi (l/sa)
300 - 760
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
30 - 160 / 3 - 16
Maksimum sıcaklık (12 ºC besleme) (°C)
min. 45 - max. 85
Motor gücü (kW) (kW)
29.5
Elektrik kablosu (m)
5
Isı çıkışı (kW)
24
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
122.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
133.8
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1330 x 750 x 1060
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları