Basınçlı yıkayıcı HDS-E 8/16-4 M 24 kW | Kärcher

Yenilikçi HDS E 8/16-4M elektrik ısıtmalı sıcak - soğuk basınçlı yıkama makinesi mükemmel enerji verimliliği ve özellikle yüksek çalışma sıcaklığında kullanım için tasarlanmıştır. Yenilikçi, özel bir köpükten yapılan brülör teknolojisi sayesinde bekleme modundaki kadar yakıt tüketir. Bu da %40 enerji tasarrufu sağlar. 60°C'de su ve elektrik kaynağının korunması için geliştirilen eco!efficiency özelliği devreye sokulabilir. Özellikle yüksek sıcaklık gereken yerlerde maksimum sıcaklık olan 85°C'lık ısı 80°C servo kontrol sistemi ile sabit tutulabilir. Hızlı ısıtma borusu sayesinde çok daha kısa süreli ön ısınma gerektirir. Egzoz gazı istenmeyen yada yasak olan yerlerde (Hastaneler, gıda işletme tesisleri, büyük mutfaklar, endüstriyel tesislerde) kullanılabilir.

Enerji verimliliği Bekleme modunda %40 enerji tasarrufu sağlar. Eşsiz eco!efficiency modu Yüksek sıcaklıkta temizlik imkanı Geniş sıcak su tankı (maks. 85°C) Tam yük altında sürekli çalışmada 45°C'ye kadar veya Servo Kontrol ile 70°C'ye kadar. EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır. Hızlı ve kolay ayarlanabilir basınç Aksesuarlara yüksek sıcaklıkta su akışı sağlar