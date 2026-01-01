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    Basınçlı yıkayıcı HDS-E 8/16-4 M 24 kW | Kärcher

    Kärcher professional high-pressure cleaner with grey body and large wheels, featuring a mounted spray lance.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HDS-E 8/16-4 M 24 kW

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.030-904.0

    • Ekonomik eko verimli mod
    • Eğme yardımı
    • Otomatik durulama özellikli iki temizlik maddesi tankı.
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