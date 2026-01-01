Hızlı kaplin | Kärcher

Sipariş numarası : 6.401-458.0

Farklı püskürtme borularının ve aksesuarlarının hızla değiştirilmesi için. Özellikle tetik tabancası ile püskürtme borusu arasındaki bağlantı için Kärcher aksesuarlarıyla mükemmel uyum. M22 x 1,5 dişi.