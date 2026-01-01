Hızlı kaplin | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.401-458.0Farklı püskürtme borularının ve aksesuarlarının hızla değiştirilmesi için. Özellikle tetik tabancası ile püskürtme borusu arasındaki bağlantı için Kärcher aksesuarlarıyla mükemmel uyum. M22 x 1,5 dişi.
Bağlantı yivi
M22 x 1,5
Ağırlık (g)
320
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.4
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.