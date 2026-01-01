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    Hızlı kaplin | Kärcher

    Kärcher hose connector with yellow and black plastic casing, brass interior.

    Hızlı kaplin

    Sipariş numarası: 6.401-458.0

    Farklı püskürtme borularının ve aksesuarlarının hızla değiştirilmesi için. Özellikle tetik tabancası ile püskürtme borusu arasındaki bağlantı için Kärcher aksesuarlarıyla mükemmel uyum. M22 x 1,5 dişi.
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