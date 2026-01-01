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    kuru buz püskürtücü IB 10/15 L2P Advanced | Kärcher

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    kuru buz püskürtücü

    IB 10/15 L2P Advanced

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.574-201.0

    • Entegre kuru buz üretimi ile
    • Daha da verimli kuru buz üretimi için entegre ısı eşanjörü ile
    • Basınç regülatörü ve basınçlı hava filtresi dahil
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