Buharlı Temizlik Makinelerinde %10 İndirim!

    kuru buz püskürtücü IB 15/120 Buz Püskürtme Makinesi | Kärcher

    Kärcher professional steam cleaner with wheels, control panel, and hose attachment.

    kuru buz püskürtücü

    IB 15/120 Buz Püskürtme Makinesi

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.574-104.0

    • Sağlam ve dayanıklı
    • Yağ ve su separatörü
    • En yoğun işler için.
    Teklif isteyin