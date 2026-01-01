kuru buz püskürtücü IB 15/120 Buz Püskürtme Makinesi | Kärcher

Ice Blaster IB 15/120 güçlü, sağlam ve son derece güvenilirdir. Buz boşaltma, tutma kolu ve saklama bölmeleri gibi akıllı, ayrıntılı çözümler de çalışma konforunu artırır ve kuru buz temizliğini daha keyifli hale getirir. Teknik açıdan çözüm ayrıntıda gizli, bu makinede bulunan hortum, püskürtme tabancası ve nozüldeki hava akışını önemli ölçüde iyileştirdik. Sonuç: olağanüstü temizleme performansı! IB 15/120, boyutuna rağmen kolay hareket ettirilir. Kısacası: en etkili şekilde kuru buz ile temizleme!

Nozül kutusu tutucusu Kumlama püskürtme nozülleri ve aletleri her zaman makinenin elinin altındadır. Nozül kutusu, kirden korumak için makinenin yan tarafına takılmıştır. Üstün hareketlilik Engebeli arazilerde kolay manevra için cihazın optimum dengesi. Cihazın ön ve arkasındaki çubuklar, merdivenlerden geçişi kolaylaştırır. Otomatik kalan buz tahliyesi Artan buz tankının tek tuşla boşaltılabilmesi, iş tamamlandıktan sonra cihazın donmasını önler. Makine donma olmaz. GFRP kuru buz kabı Kuru buzun optimum yalıtımı. Yoğuşma yok. Makinede buzlanma olmaz. Cihazda verimli hava akışı Kuru buz cihazdan nozüle herhangi bir zarar görmeden taşınır. Nozülde üstün temizleme performansı. Entegre topraklama kayışı bobini Patlatılan nesnenin kolayca topraklanması. Kullanıcıdan nesneye kıvılcım sıçramasına karşı koruma. Geliştirilmiş jet konforu. Entegre yağ ve su ayırıcı Cihazınızda buzlanma olmaz. Geliştirilmiş tetik tabancası tutucu. Tetikli tabanca her zaman mükemmel bir şekilde saklanır. İdeal konum (örn. nozülleri değiştirmek için). Nozüller ve aletler için entegre saklama bölmesi Her şey her zaman elinizin altında – doğrudan cihazda.