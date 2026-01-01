kuru buz püskürtücü IB 7/40 Advanced Kuru Buz Makinesi | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
kuru buz püskürtücü
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.574-002.0
Motor gücü (kW) (kW)
0.6
Gövde/çerçeve
Paslanmaz Çelik (1.4301)
Kablo uzunluğu (m)
7
Hava basıncı (Bar / MPa)
2 - 10 / 0.2 - 1
Hava kalitesi
Kuru ve yağsız
Hava akışı (m³/dk)
0.5 - 3.5
Ses seviyesi (dB(A))
99
Kuru buz kapasitesi (kg)
15
Kuru buz tanecikleri (çapı) (mm)
3
Kuru buz tüketimi (kg/sa)
15 - 50
Faz sayısı (Fh)
1
Frekans (Hz)
50 - 60
Motor Gücü (V)
220 - 240
Aksesuarsız ağırlık (kg)
78
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
81.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
768 x 510 x 1096
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuzu çevrimiçi olarak okuyun
Ürün bilgileri
Kılavuz
Uygulama alanları