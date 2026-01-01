kuru buz püskürtücü IB 7/40 Advanced Kuru Buz Makinesi | Kärcher

Ice Blaster IB 7/40 Advanced, çok iyi tasarlanmış bir konsept, birçok akıllı ayrıntı, sağlamlık ve son derece yüksek kaliteli üretim ile karakterize edilir. Zorlu ve sürekli kullanımın üstesinden gelecek şekilde tasarlanmıştır ve çok iyi bir donanıma sahiptir. Standart olarak entegre bir topraklama bobini, çalışma tamamlandıktan sonra cihazın donmasını önleyen buz giderme sistemi ve ayrıca güvenilir işlemler için bir yağ ve su ayırıcı ile birlikte gelir. Hava akışı, düşük basınçlar ve düşük hava tüketimi (maks. 3,5 m³/dk) ile çalışırken bile mükemmel temizlik sonuçları elde edilecek ve çalışma gürültüsü de minimuma indirilmiş şekilde dizayn edilmiştir. Püskürtme parametrelerini ayarlamak için jet tabancası, bir düğme aracılığıyla jet basıncının ve buz dağıtım hacminin kademesiz kontrolü (istenirse devre dışı bırakılabilir) ve tüm çalışma parametrelerini okumak için yapılandırılmış bir ekran, yüksek düzeyde operatör rahatlığı sağlar . Buna ek olarak çalışma süresi, saat başına ortalama buz tüketimi veya toplam buz tüketimi gibi istatistiksel değerler de ekran üzerinden takip edilebilir.

Net ekran. Ayarlanan değerlerin okunması kolay; büyük butonlar ve elektronik kontrol sistemi sayesinde kullanım kolaylığı. Otomatik kalan buz tahliyesi Artan buz tankının tek tuşla boşaltılabilmesi, iş tamamlandıktan sonra cihazın donmasını önler. Entegre yağ ve su ayırıcı Cihazınızda buzlanma olmaz. Entegre topraklama kayışı bobini Patlatılan nesnenin kolayca topraklanması. Kullanıcıdan nesneye kıvılcım sıçramasına karşı koruma. Geliştirilmiş jet konforu. Cihazda verimli hava akışı Kuru buz cihazdan nozüle herhangi bir zarar görmeden taşınır. Nozülde üstün temizleme performansı. Üstün hareketlilik Engebeli arazilerde kolay manevra için cihazın optimum dengesi. Cihazın ön ve arkasındaki çubuklar, merdivenlerden geçişi kolaylaştırır. GFRP kuru buz kabı Kuru buzun optimum yalıtımı. Yoğuşma yok. Makinede buzlanma olmaz. Geliştirilmiş tetik tabancası tutucu. Tetikli tabanca her zaman mükemmel bir şekilde saklanır. İdeal konum (örn. nozülleri değiştirmek için). Nozüller ve aletler için entegre saklama bölmesi Her şey her zaman elinizin altında – doğrudan cihazda.