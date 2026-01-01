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    kuru buz püskürtücü IB 7/40 Advanced Kuru Buz Makinesi | Kärcher

    Kärcher IB 7/40 professional dry ice blaster with wheels and hose attachment.

    kuru buz püskürtücü

    IB 7/40 Advanced Kuru Buz Makinesi

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.574-002.0

    • Tetik tabancasıyla çalışma.
    • Yağ ve su separatörü
    • Dahili basınçlı hava şebekeleri için
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