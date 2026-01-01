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    Endüstriyel toz giderici ID 130/22 with arm | Kärcher

    Kärcher industrial dust extractor with flexible hose and metal arm, mounted on wheels.

    Endüstriyel toz giderici

    ID 130/22 with arm

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 9.990-920.0

    Büyük miktarlarda ince talaş ve tehlikeli tozların (OEL > 0,1 mg/m³) vakumlanması için akrobat kollu, üç fazlı ve mobil ID 130/22 tozsuzlaştırma makinesi.
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