Endüstriyel toz giderici ID 130/22 with arm | Kärcher

ID 130/22 tozsuzlaştırma sistemi, yüksek hacimli hava akışı sağlayan güçlü ve enerji verimli (IE2) bir radyal fana sahiptir. Bu yapı, sistemi üç vardiyalı sürekli çalışmaya uygun hale getirir. 2,2 kW nominal giriş gücüne sahip üç fazlı mobil ünite, toz sınıfı M filtre sistemiyle donatılmıştır ve 0,1 mg/m³’ün üzerindeki sınır değere (TLV) sahip ince talaş ve tehlikeli tozların vakumlanması için tasarlanmıştır.Dayanıklı ve servis dostu yapısıyla zorlu endüstriyel uygulamaların temel gereksinimlerini karşılar. Uzun ömürlü kompakt filtre, manuel filtre temizleme mekanizması ile etkili şekilde temizlenir. 170 litrelik konteyner, tahrik kafası sökülmeden ergonomik bir şekilde boşaltılabilir.Cihaz üzerinde yer alan entegre kapatma mekanizmasına ve basınç dengeleme hortumuna sahip polietilen torba, düşük toz yayılımıyla boşaltım sağlar ve emilen atıkların güvenli şekilde bertaraf edilmesini garanti eder.

Yüksek iş güvenliği için M sınıfı toz filtresi ile donatılmış Zararlı tozların vakumu için mühendislik ürünü M sınıfı toz filtresi Sürücü başlığını çıkartmadan basit ve kolay boşaltma Ergonomik boşaltma için indirilebilir ve sürülebilir konteyner Zararlı materyalleri tozuma yapmadan boşaltma sistemi Entegre kapama mekanizması ile PE torbası sayesinde tozuma olmadan boşaltma PE torbası ile basit ve kolay toz boşaltımı