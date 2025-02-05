Endüstriyel toz giderici ID 130/22 Z22 | Kärcher

ID 130/22, Z22 gibi patlama riski bulunan alanlarda yüksek miktarlarda ince talaş ve toz vakumu gibi zorlu endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır. Güçlü ve enerji verimli (IE2) radyal fan motoru yüksek hava debisi sunarken, aynı zamanda üç vardiya çalışma yapılan alanlar için sürekli kullanım imkanı sunar. 2.2 kW elektrik gücüne sahip mobil tozsuzlaştırma makinası M sınıfı filtreye, entegre mekanik filtre silkeleme ve 170 litre boşaltma haznesine sahiptir. Boşaltma haznesi,motor bloğundan bağımsız ergonomik olarak indirilebilir ve çıkartılabilir yapısı ile kolay boşaltım sunar. Entegre montaj mekanizmasına sahip PE atık torbası ve basınç dengeleyici hortumu, tozumasız boşaltma ve toplanan atığın güvenli şekilde bertarafını garantiler.

Ekstra büyük M yıldız filtresi ve H kartuş filtresi mevcuttur. Uzun servis ömrü, az bakım gerektirme ve düşük maliyet Torba filtre yüzeyinde güçlendirilmiş dikişler sayesinde efektif filtre temizliği Sürücü başlığını çıkartmadan basit ve kolay boşaltma Ergonomik boşaltma için indirilebilir ve sürülebilir konteyner Yüksek iş güvenliği için M sınıfı toz filtresi ile donatılmış Zararlı tozların vakumu için mühendislik ürünü M sınıfı toz filtresi