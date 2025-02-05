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    Endüstriyel toz giderici ID 130/22 Z22 | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with grey metal casing, wheels, and an EX safety label.

    Endüstriyel toz giderici

    ID 130/22 Z22

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 9.985-600.0

    Zone 22 sınıfı patlama riski bulunan alanlar için idealdir. Yüksek miktarlarda ince talaş ve sağlığa zararlı toz (OEL > 0.1 mg/m³) vakumu yapabilen mobil ve dayanıklı bir üründür.
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