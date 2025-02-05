Endüstriyel toz giderici ID 130/22 Z22 with arm | Kärcher

Büyük miktarlarda ince talaş ve tehlikeli tozların (OEL > 0,1 mg/m³) vakumlanması ve potansiyel olarak patlayıcı Zone 22 ortamlarında kullanım için tasarlanan ID 130/22 Z22 mobil endüstriyel tozsuzlaştırma makinesi zorlu endüstriyel uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek hacimli akışlara sahip güçlü ve enerji tasarruflu (IE2) radyal fanı, üç vardiyalı sistemde sürekli çalışmaya da izin verir. 2,2 kW nominal giriş gücüne sahip üç fazlı ve mobil tozsuzlaştırma, toz sınıfı M filtre sistemine, entegre mekanik filtre temizleme koluna ve 170 litrelik bir konteynere sahiptir. Tahrik kafasını çıkarmaya gerek olmadığından,atık konteynırı kolay ve ergonomik boşaltma sağlar. Makine üzerinde bulunan entegre kapatma mekanizması ve basınç dengeleme hortumuna sahip polietilen torba, düşük toz yayılımıyla boşaltım sağlar ve emilen atıkların güvenli şekilde bertaraf edilmesini garanti eder.

Dayanıklı bir kartuş filtre ile donatılmıştır Uzun servis ömrü, az bakım gerektirme ve düşük maliyet Torba filtre yüzeyinde güçlendirilmiş dikişler sayesinde efektif filtre temizliği Sürücü başlığını çıkartmadan basit ve kolay boşaltma Ergonomik boşaltma için indirilebilir ve sürülebilir konteyner Yüksek iş güvenliği için M sınıfı toz filtresi ile donatılmış Zararlı tozların vakumu için mühendislik ürünü M sınıfı toz filtresi Zararlı materyalleri tozuma yapmadan boşaltma sistemi Entegre kapama mekanizması ile PE torbası sayesinde tozuma olmadan boşaltma PE torba ile güvenilir toz bertarafı