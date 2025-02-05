Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Endüstriyel toz giderici ID 130/22 Z22 with arm | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum with flexible extraction arm, grey metal body, mounted on wheels.

    Endüstriyel toz giderici

    ID 130/22 Z22 with arm

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 9.990-921.0

    • Otomatik filtre temizliği
    Teklif isteyin