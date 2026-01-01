Endüstriyel toz giderici ID 90/30 Afc Z22 | Kärcher

ID 90/30 Afc Z22 toz emiş sistemi potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda da sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.ATEX Zone 22 için onaylanmıştır. Son derece ekonomik ve sessiz olan sistem ( 64 dB[A]), çok vardiyalı çalışmada kullanılabilir ve makinelerde veya üretim hatlarında biriken veya bunları çevreleyen havada asılı duran tozların sürekli olarak vakumlanmasında etkilidir Yüksek verimliliğe sahip bir radyal fan (IE3), yaklaşık 900 m³/s'lik sürekli yüksek bir hava akışı sağlar. 3,2 m²'lik M toz sınıfı ana filtre ile birlikte, makinenin büyük miktarda toz emişi için bile uzun süre kullanılmasını sağlar. Filtre, bir elektrikli filtre silkeleme aracılığıyla otomatik olarak temizlenir.

Zararlı materyalleri tozuma yapmadan boşaltma sistemi Daha uzun çalışma süreleri, daha az bakım ve daha düşük maliyet. Endüstriyel kullanım için ideal. Sürekli emiş gücü için verimli ve pratik filtre temizliği. Sürücü başlığını çıkartmadan basit ve kolay boşaltma Ergonomik boşaltma için indirilebilir ve sürülebilir konteyner PE torbalı düşük tozlu boşaltma sistemi Kapatma mekanizması ve basınç dengeleme hortumu ile düşük tozumalı boşaltma PE torba ile basit ve güvenli boşaltma Elektrikli titreşimli motor ile pratik filtre temizliği. Elektrikli titreşimli motor ile kolay filtre temizliği