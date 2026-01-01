Endüstriyel toz giderici ID 90/30 Afc Z22 | Kärcher

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Endüstriyel toz giderici
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 9.987-920.0
Faz sayısı (Fh)
3
Motor Gücü (V)
400
Frekans (Hz)
50
Hava debisi (l/s / m³/sa)
250 / 900
Vakum gücü (mbar / kPa)
48 / 4.8
Konteyner kapasitesi (l)
100
Konteyner malzemesi
Metal
Nominal giriş gücü (kW)
3
Vakum Tipi
Elektrik
Filtre alanı (m²)
3.2
Ses seviyesi (dB(A))
64
Ana filtre toz sınıfı
M
Aksesuarsız ağırlık (kg)
314
Ambalajlı ağırlık (kg)
301.9
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1497 x 800 x 1690
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.