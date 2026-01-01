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    Endüstriyel toz giderici ID 90/30 Afc Z22 | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical body, mounted on wheels, featuring a hose and control panel.

    Endüstriyel toz giderici

    ID 90/30 Afc Z22

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 9.987-920.0

    • Otomatik filtre temizliği
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