Inno/Kolay Set 1000 - 1300 l/saat için Nozul kiti 110 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.640-689.0Nozul kiti 110'da, Kärcher güç nozulları ve nozul girişleri bulunur. Inno/Kolay Köpük Set, 1000 - 1300 l/saat için. İdeal köpük sistemi performansı için.
Su debisi (l/sa)
1000 - 1300
Bağlantı yivi
M22 x 1,5
Ambalajlı ağırlık (kg)
0
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.