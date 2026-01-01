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    Inno/Kolay Set 1000 - 1300 l/saat için Nozul kiti 110 | Kärcher

    Four Kärcher pressure washer accessories: a metal nozzle, a cylindrical connector, a black plastic seal, and a rubber O-ring.

    Inno/Kolay Set 1000 - 1300 l/saat için Nozul kiti 110

    Sipariş numarası: 2.640-689.0

    Nozul kiti 110'da, Kärcher güç nozulları ve nozul girişleri bulunur. Inno/Kolay Köpük Set, 1000 - 1300 l/saat için. İdeal köpük sistemi performansı için.
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