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    Inno/Kolay Set 700 - 1000 l/saat için Nozul kiti 090 | Kärcher

    Kärcher metal nozzle set with silicone grease tube, black cap, and two rubber rings on a white background.

    Inno/Kolay Set 700 - 1000 l/saat için Nozul kiti 090

    Sipariş numarası: 2.111-019.0

    Nozul kitinde, Kärcher güç nozulları ve nozul girişleri bulunur. Inno/Kolay Köpük Seti, 700 - 1000 l/saat için. İdeal köpük sistemi performansı için.
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