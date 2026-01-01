Inno/Kolay Set 700 - 1000 l/saat için Nozul kiti 090 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.111-019.0Nozul kitinde, Kärcher güç nozulları ve nozul girişleri bulunur. Inno/Kolay Köpük Seti, 700 - 1000 l/saat için. İdeal köpük sistemi performansı için.
Su debisi (l/sa)
700 - 1000
Bağlantı yivi
EASY!Lock
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.