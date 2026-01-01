Inno Köpük Seti | Kärcher

Inno köpük kiti - temizlik ya da dezenfeksiyon için, mobil veya sabit kullanılan HD ya da HDS basınçlı makinelerle kullanılan yenilikçi yüksek basınçlı köpük sistemi. Durulama için köpük nozullu çift boru ve yüksek basınç jeti. Nozul kitleri ayrıca sipariş edilmelidir.