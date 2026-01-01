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    Inno Köpük Seti | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner lance with dual stainless steel tubes and a black handle featuring a yellow control button.

    Inno Köpük Seti

    Sipariş numarası: 2.112-008.0

    Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.
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