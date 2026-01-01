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    Islak jet birimi için nozul kiti 045 | Kärcher

    Metal cylinder and small cylindrical component on a white background.

    Islak jet birimi için nozul kiti 045

    Sipariş numarası: 2.637-901.0

    Islak püskürtme nozulu ve nozul parçası bulunan nozul kiti (tipe özel). İdeal Kärcher ıslak püskürtme ataşmanı performansı için. Sadece ıslak püskürtme ataşmanı 4.762-010/-022 ile birlikte.
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