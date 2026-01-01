Islak jet birimi için nozul kiti 050 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.637-902.0Islak püskürtme nozulu ve nozul parçası bulunan nozul kiti (tipe özel). İdeal Kärcher ıslak püskürtme ataşmanı performansı için. Sadece ıslak püskürtme ataşmanı 4.762-010/-022 ile birlikte.
Bağlantı yivi
M22 x 1,5
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.4
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.