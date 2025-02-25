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    Islak Kuru Elektrikli Süpürgeler | Kärcher

    Islak Kuru Elektrikli Süpürgeler

    Benim için en doğru ıslak-kuru elektrikli süpürge hangisi?

    Person cleans monument using Kärcher wet and dry vacuum cleaner

    Kärcher ıslak-kuru elektrikli süpürgeler: Profesyonel ve ticari kullanım için tasarlandı

    • Endüstri ve ticaret sektöründeki en zorlu uygulamalar için geliştirilen NT Tact elektrikli süpürgeler, yüksek güçleriyle günlük işlerinizi kolaylaştırır. Sanayi tipi süpürgelerdeki otomatik filtre temizleme sistemleri, yoğun miktardaki ince tozlarda bile emiş performansının her zaman güçlü kalmasını sağlar.
    • Ap sınıfı ticari süpürgeler ise kuru, nemli veya ıslak fark etmeksizin her türlü kiri temizleyen çok yönlü modellerdir. Bu makineler, örneğin otomotiv sektöründeki tüm temizlik işleri için idealdir.
    • Sağlam yapıya sahip standart sınıf, dayanıklılığı ve kullanım kolaylığıyla öne çıkar. Bu sınıftaki makineler, ağırlıklı olarak bina temizliğinde, otellerde ve restoranlarda sıvıların vakumlanması amacıyla tercih edilir.
    • Özel amaçlı süpürgelerimiz, belirli alanlar için özel olarak geliştirilmiş çözümler sunar. İtfaiyeler ve inşaat şirketleri için entegre tahliye pompasına sahip modeller ile fırınlar için özel üretilen süpürgelerimiz bunlara örnektir.
    • Güvenlikli süpürgeler, kullanıcıların M sınıfı solunabilir tozlara veya H sınıfı tehlikeli tozlara maruz kaldığı çalışma ortamlarında sağlığın korunmasını güvence altına alır. Ayrıca ürün gamımızda, Bölge 22 tehlike sınıfına uygun patlama korumalı NT elektrikli süpürgeler de yer almaktadır.
    Graphic of wet and dry vacuum cleaners

    Islak kuru elektrikli süpürge nedir, ne işe yarar?

    Islak-kuru elektrikli süpürgeler; ticaret, sanayi, otel ve restoran sektörlerine yönelik makinelerdir. Sıvılar da dahil olmak üzere hem kuru hem de nemli kirleri ortadan kaldırırlar. Ticari tip ıslak-kuru elektrikli süpürgeler; özellikle şantiyelerdeki veya atölyelerdeki çeşitli çalışmalarda kaba ve ince tozların temizlenmesi için vazgeçilmezdir.

    İster sıvılar ister büyük miktarlardaki ince tozlar için olsun, bu makineler temizleyebildikleri kirin türü ve miktarı bakımından bireysel veya ticari kullanım için üretilen normal kuru elektrikli süpürgelerin çok üzerindedir. Dahası; gövde, tekerlekler ve güç kabloları gibi bileşenler, zorlu koşullardaki günlük kullanımın getirdiği gereksinimleri tam olarak karşılar.

    Filtre temizlemeli ince toz elektrikli süpürgeler

    Şantiyelerde ve atölyelerde büyük miktarlarda kuru toz birikir, talaş oluşur, malzeme artıkları zemine düşer ve makinelerde sıkışır. İnce toz elektrikli süpürgelerimiz tam olarak bu zorluklara uyacak şekilde tasarlanmıştır. Patentli Tact filtre temizleme teknolojisi, filtre torbasına ihtiyaç duymadan büyük miktarlarda ince tozun emilmesini mümkün kılar. Emiş gücü sürekli olarak yüksek kalır, böylece hem doğrudan elektrikli el aletini süpürmek hem de toz birikintilerini temizlemek için kesintisiz olarak verimliliğin zirvesinde çalışabilirsiniz.

    Person uses Kärcher fine dust vacuum cleaner with filter cleaning on construction site
    Person uses Kärcher wet vacuum cleaner on tiled floor in car dealership

    Islak elektrikli süpürgeler

    Büyük sıvı hacimlerinin ıslak elektrik süpürgesi olmadan çıkarılması zordur. Nem zemine zarar verir ve kayma tehlikesi nedeniyle kazalara neden olabilir. İster zeminleri derinlemesine temizlemek, ister dökülen sıvıları temizlemek için kullanın, farketmez - tüm ıslak ve kuru elektrikli süpürgelerimiz küçükten büyüğe sıvıları hızlı ve güvenilir bir şekilde ortadan kaldırır.

    Zararlı maddeleri kolayca süpürün

    Solunabilir tozların olduğu bir ortamda çalışıyorsanız, kanserojen maddelerle herhangi bir ilginiz varsa veya hatta asbeste maruz kalmışsanız, Kärcher güvenli elektrikli süpürgeler, sürdürülebilir ve sağlıklı bir şekilde çalışmanıza olanak tanıyan kurtarıcı lütufunuzdur. H toz sınıfı sertifikalı düz kıvrımlı filtreler, vakumlanan maddeleri olması gereken yerde, yani elektrikli süpürgenin içinde tutar. Patentli Tact filtre temizleme sistemimiz, güçlü emiş ile uzun süre vakum yapmanızı sağlar. Zararlı maddeleri kolayca ve güvenli bir şekilde süpürebildiğiniz zaman, önemli şeylere, işinize konsantre olabilirsiniz.

    Person uses Kärcher safety vacuum cleaner in paint shop
    Graphic of wet and dry vacuum cleaners

    Bir Kärcher ıslak-kuru elektrikli süpürge nasıl çalışır?

    Kärcher ıslak-kuru elektrikli süpürgeler; şantiyelerde, atölyelerde veya sanayide kullanıcıların karşılaştığı zorlu talepleri karşılamak adına kirin türüne göre farklı çalışma prensipleri sunar.

    Bu süreçte, kirin kendine has yapısının önemli bir rol oynadığı kuru ve ıslak temizlik ayrımı yapılır. Karşılaşılan kir kaba taneli mi yoksa toz halinde mi? Temizlenecek sıvının akışkanlığı düşük mü yoksa yüksek mi? Katıdan sıvıya kadar kirin durumu ne olursa olsun, her yapıya uygun bir Kärcher ıslak-kuru elektrikli süpürge mevcuttur.

    Islak kirlerde nasıl çalışır?

    Haznede oluşturulan bypass motor vakumu sayesinde sıvı, bir emiş hortumu aracılığıyla hazne içine taşınır. Aşırı dolum durumunda sıvıların fana ulaşmasını önlemek amacıyla, mekanik bir şamandıra sistemi hava akımını keserek emiş kanalını kapatır veya elektronik bir otomatik kapanma sistemi süpürgeyi devre dışı bırakır.

    Mechanical float systems for wet dirt

    Mekanik şamandıra sistemleri

    Haznedeki sıvı miktarı arttığında, sistem şamandırayı yukarı doğru iterek emiş kanalını kapatır; böylece emiş motorunun su altında kalmasına neden olacak aşırı dolum engellenir.

    Detailed view of electronic float systems

    Elektronik şamandıra sistemleri

    Haznedeki sıvı, elektrik iletkenliğine sahip kontaklara ulaştığında, makine aşırı dolumu önlemek için otomatik olarak kapanır.

    Kuru kirlerde nasıl çalışır?

    Haznede bir çift akışlı motor tarafından vakum oluşturulur ve bu vakum, tozları bir hortum aracılığıyla hazne içine taşır. Bunun sonucunda kir, yassı katmanlı bir filtre veya kartuş filtre yardımıyla ayrıştırılır ya da filtrelenir. Zamanla tozlar filtreyi tıkayarak emiş gücünü düşürür. Bunu önlemek için filtrenin yarı otomatik veya tam otomatik olarak temizlenmesini sağlayan modeller mevcuttur. Kısa bir süreliğine, temiz taraftan filtreye doğru bir hava akışı oluşturulur ve bu akış filtreyi temizler. Hazne üzerindeki emiş hortumu girişinin tasarımı sayesinde kir döndürülür; böylece ağır ve kaba parçacıklar, tıpkı bir siklon sisteminde olduğu gibi doğrudan hazne tabanına çöker.

    Yarı otomatik veya tam otomatik filtre temizlemenin avantajları nelerdir?

    Tozlar filtre torbası kullanılmadan süpürüldüğünde, emiş gücü kaybını en aza indirmek için filtrenin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Birçok süpürge, bu işlemi pratik bir şekilde gerçekleştirmek için entegre filtre temizleme sistemine sahiptir.

    Otomatik filtre temizlemenin avantajları:

    • Sürekli yüksek emiş gücü
    • Filtreyi çıkarma ihtiyacının ortadan kalkması
    • Kirle temas etmeme
    • Filtre temizliği sırasında toz solumama
    • Filtreyi vurarak temizleme gibi yöntemlerden kaynaklanan mekanik yıpranmaların önlenmesi
    • Çalışma süresinden tasarruf
    • Hatalı kullanımın azalması
    • Filtre torbası kullanımına gerek kalmadığı için maliyet tasarrufu
    • Hazne hacminin tamamından yararlanabilme (filtre torbası kullanımının aksine)
    • Bu sayede hazneyi daha seyrek boşaltma ihtiyacı
    All-purpose close-up

    AP

    Yarı otomatik Ap filtre temizliği ile kullanıcılar temizlik aralıklarını kendileri belirleyebilirler. Bunu yapmak için, makine açıkken - tercihen emme hortumu girişi kapalıyken (güçlü temizleme) düğmeye art arda üç kez basın.

    Close-up of wet and dry vacuum cleaner with triggered air cleaning technology

    Hassas toz sınıfı L

    L toz sınıfındaki makinelerde, otomatik filtre temizliği için filtre temizleme aralığı iki kademeli olarak ayarlanabilir. MIN ayarında (3), temizlik her 60 saniyede bir gerçekleşir. MAKS ayarında (2), temizlik her 15 saniyede bir gerçekleşir. Sıvıları süpürürken veya filtre torbalarıyla çalışırken Tact işlevi kapalı kalır (1).

    Still of wet and dry vacuum cleaner with triggered air cleaning technology

    Hassas toz sınıfı M/H

    Otomatik filtre temizleme ile makine, M ve H toz sınıfındaki makinelerde mükemmel filtre temizleme aralığını kendisi seçer. Elektronik fark basınç ölçümü, temizlemenin her 7, 15 veya 60 saniyede bir yapılıp yapılmayacağına karar verir.

    Schematic representation of Kärcher triggered air cleaning technology

    Güvenlik incelik meselesidir

    "Tact" ne anlama geliyor?

    Sensör kontrollü otomatik filtre temizleme sistemimiz (Tact) gibi bir dizi işlev sayesinde, Kärcher Profesyonel elektrikli süpürgeler ve kuru elektrikli süpürgeler, düz kıvrımlı filtrenin ne zaman temizlenmesi gerektiğini algılar - ardından hava akışını kısa süreliğine tersine çevirir ve havayı üfler. Sonuç olarak, kullanıcılar herhangi bir emiş gücü kaybetmeden ve herhangi bir kesinti olmadan çalışabilirler. Bu devrim niteliğindeki sistem, manuel filtre temizliği olmadan emilebilen daha önce hiç görülmemiş miktarda toz elde edilmesini ve ayrıca az miktarda toz varsa gürültünün önemli ölçüde azaltılmasını sağlar.

    Yüksek verimli filtre temizliği sayesinde, güçlü Tact elektrikli süpürgeler hem tipik hem de tehlikeli tozlar için mükemmeldir. Filtreler benzersiz bir hizmet ömrüne sahiptir - yalnızca 180 kilogram ince toz (kategori A mineral tozu) emildikten sonra değiştirilmeleri gerekir. Sonuç olarak, tutarlı emiş gücüyle daha uzun süre kesintisiz çalışmanın ve ince toza karşı daha iyi korumanın keyfini çıkarabilirsiniz.

    Overview of machine features of a Kärcher wet and dry vacuum cleaner

    Makine özelliklerine genel bakış

    1. Filtre temizliğini ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak için merkezi döner anahtar
    2. Daha fazla net hacim ve kolay boşaltma için makine kafasındaki emme hortumu bağlantısı
    3. Uzun servis ömrü ve rahat kullanım için tamponlu ve tutacaklı sağlam konteyner
    4. Alet kutuları için kasa rafı ve sabitleme çözümü
    5. Farklı hortumları güvenli bir şekilde sabitlemek için esnek hortum ve güç kablosu deposu
    6. Kayba karşı daha fazla güvenlik için aralık başlığı ve alet manşonunun yan tarafta saklanması
    7. Zorlu şantiye kullanımında bile optimum hareket kabiliyeti için büyük ve sağlam metal tekerlekler
    Overview of accessories features of a Kärcher wet and dry vacuum cleaner

    Aksesuar özelliklerine genel bakış

    1. Elektrikli aletle optimum uyumluluk için hava akışı regülatörlü ve lastik bağlantılı alet kovanı
    2. Islak ve kuru uygulamalar için hızlı değiştirilebilir uçlara sahip geniş zemin nozulu
    3. Rahat çalışma için yumuşak bileşenden yapılmış tutma alanı ile ergonomik dirsek
    4. Kolay değişim için geliştirilmiş klips sistemi
    5. Hortumu makineden kolayca ayırmak için kire dayanıklı bağlantı

    Profesyonel ıslak-kuru elektrikli süpürgeler: toz sınıfları

    L, M ve H sınıfları ne anlama gelir?

    Toz; farklı şekil ve boyutlardaki katı parçacıklar ile havanın birleşiminden oluşan karmaşık bir karışımdır. Tozun kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri de büyük ölçüde değişiklik gösterebilir. Tozlar, barındırdıkları tehlike seviyelerine bağlı olarak bu değişkenler göz önünde bulundurularak L, M veya H sınıflarına ayrılır. Özellikle tehlikeli olan asbest ve mineral lifler (boyutları 5 mikrometreden küçük olduğunda) gibi lifli yapılar, solunum yollarının derinliklerine kadar nüfuz edebilir. Bu nedenle, risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra doğru elektrikli süpürgeyi seçebilmek için her bir toz sınıfının tam olarak neyi ifade ettiğini bilmek büyük önem taşır.

    L sınıfı

    L sınıfı elektrikli süpürgeler; özellikle yumuşak ahşap, tebeşir ve alçı tozlarını süpürmek için uygundur. L sınıfındaki tozlar düşük düzeyde bir risk temsil eder. Bunları çöpe atmak veya boşaltmak için özel bir önlem alınması gerekmez.

    M sınıfı

    Geliştirilmiş L sınıfı; sert ahşap, panel malzemeleri, boya tozu parçacıkları, seramik, beton ve tuğla gibi malzemelerden çıkan toz ve kirleri süpürmek için uygundur. M sınıfı ise şantiyelerde kullanımı yasal olarak zorunlu olan en düşük sınıftır.

    H sınıfı

    H sınıfı elektrikli süpürgeler; hem güvenli maddeleri hem de asbest tozu, kurşun, kömür, nikel, kobalt, bakır, kadmiyum ve küf gibi tehlikeli ya da yüksek derecede kanserojen olan maddeleri büyük miktarlarda süpürmek için idealdir.

    Toz sınıfı

    Geçirgenlik oranı

    Uyumlu malzemeler

    Uygulama alanı

    L

    ≤ 1.0%

    • İş güvenliği sınır değeri > 1 mg/m³ olan tozlar
    • Kireç tozu
    • Alçı tozu

    M

    < 0.1%

    • İş güvenliği sınır değeri (MAK) ≥ 0,1 mg/m³ olan tozlar
    • 1200 W / 50 litreye kadar ahşap tozları
    • Ahşap tozları (kayın, meşe)
    • Boya tozu parçacıkları
    • Seramik tozları
    • Plastik tozları

    H

    < 0.005%

    • İş güvenliği sınır değeri (MAK) < 0,1 mg/m³ olan tozlar
    • Kanserojen tozlar (Almanya Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği Madde 35 kapsamındaki tozlar)
    • Patojen (hastalık yayan) içeren tozlar
    • Kanserojen toz türleri (kurşun, kömür, kobalt, nikel, katran, bakır, kadmiyum vb.)
    • Küf, bakteri
    • Mikrop sporları
    • Formaldehit

    Özel gereksinim: Asbest*

    < 0.005%

    • Asbest içeren tozlar
    • Eski elektrikli ısıtıcılardan veya yangın yalıtım duvarlarından çıkan asbest tozu

    Patlayıcı toz türleri (ATEX Bölge 22)

    Özel gereksinimleri olan L, M veya H toz sınıfları gibi

    • Bölge 22 (Zone 22) toz patlama sınıfına giren toz türleri
    • Kağıt tozu
    • Un tozu

    Her sınıfın en iyisi

    Bir elektrikli süpürge her zaman yalnızca filtresi kadar iyidir

    Filtrelerimiz, kullanım uygulamalarını belirtmek için renk kodludur. Kahverengi, ahşap ve lif tozunu ifade eder. Kırmızı, HEPA'yı gösterir. Siyah, en zorlu uygulamaları ifade eder. Mavi, her yerde kullanılabilecekleri anlamına gelir. Yeşil, kuru toz ve yüksek maliyet etkinliği anlamına gelir.

    Wood cartridge filter for single-motor Kärcher Tact vacuum cleaner

    Ahşap kartuş filtre

    Kartuş filtremiz, tüm tek motorlu Kärcher Tact elektrikli süpürgelerin en yeni nesline uygundur. PTFE kaplamalı sekiz kartuş, her türden ahşap ve elyaf tozu için son derece verimli çalışır. M ve L toz sınıfları için onaylanmıştır. Garantili toz ayırma oranı: %99,9.

    • İlk kez bir filtre torbası olmadan elyaf tozunun emilmesini sağlar
    • Yüksek emiş gücünü garanti eder (tıkanma olmaz)
    • Nem ve çürümeye dayanıklı

    Toz sınıfı: M + L

    Safety/HEPA flat pleated filter for Kärcher wet and dry vacuum cleaners

    Güvenlik/HEPA düz kıvrımlı filtre

    Islak ve kuru elektrikli süpürgeler için ilk temizlenebilir H filtresi. Tek kademeli ve yalnızca Kärcher'den temin edilebilir. Toz sınıfı H için onaylanmıştır. Garantili toz ayırma oranı: %99,995 (HEPA).

    • Tehlikeli ve patlayıcı tozların vakumlanması için uygundur
    • Yeni PTFE H filtresi, piyasadaki ilk temizlenebilir H filtresidir. Bu nedenle, filtre torbası olmadan büyük miktarlarda ince tozun emilmesini sağlar.
    • Tehlikeli tozların vakumlanması için bir güvenlik filtre seti veya atık torbası gereklidir.

    Toz sınıfı: H

    Ultimate flat pleated filter for all Kärcher NT Tact models

    Nihai düz kıvrımlı filtre

    Taze betonun zımparalanması veya tonerlerle çalışma gibi çok miktarda toz oluşturan uygulamalar için en iyi filtre çözümüne sahibiz: PTFE filtremiz. Tüm NT Tact modellerinde kullanılabilir. M ve L toz sınıfları için onaylanmıştır. Garantili toz ayırma oranı: %99,9.

    • Nem ve çürümeye dayanıklı
    • Daha uzun filtre kullanım ömrü sayesinde daha da uygun maliyetli
    • Yüksek emiş gücünü garanti eder (tıkanma olmaz)

    Toz sınıfı: M + L

    Wet &amp; Dry flat pleated filter for wet and dry applications

    Islak ve kuru düz kıvrımlı filtre

    Bu PES filtreleri (yeni NT Tact elektrikli süpürgelerimizde standart özellik) hem ıslak hem de kuru uygulamalar için mükemmel sonuçlar sağlar. M ve L toz sınıfları için onaylanmıştır. Garantili toz ayırma oranı: %99,9.

    • Nem ve çürümeye dayanıklı
    • Daha uzun filtre kullanım ömrü sayesinde daha da uygun maliyetli
    • Islak ve kuru süpürme arasında sık sık geçiş yapmak için ideal

    Toz sınıfı: M + L

    Dry paper filter flat pleated filter for dry applications with all Kärcher NT Tact vacuum cleaners

    Kuru düz kıvrımlı filtre

    Bu kağıt filtreler, fiyat açısından da dahil olmak üzere kuru uygulamalar için mükemmel bir seçimdir. Tüm NT Tact elektrikli süpürgelerde kullanılabilir. M ve L toz sınıfları için onaylanmıştır. Garantili toz ayırma oranı: %99,9.

    • İnce tozları süpürürken yüksek emiş gücü
    • Yüksek oranda toz tutma
    • Sıvılar vakumlandıktan sonra filtre kurutulmalıdır.

    Toz sınıfı: M + L

    Şantiye ortamındaki ince tozlar

    Şantiye tozu, inşaat sektöründeki çalışmalar sırasında genellikle ortaya çıkan tüm toz türlerini tanımlayan genel bir ifadedir. Doğru şekilde kontrol altına alınmadığında, bu tozlar solunum sisteminiz ve sağlığınız üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açabilir. Yeni Kärcher ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler, geliştirilmiş filtre teknolojisiyle fark yaratır; çalışma ortamınızdaki tozu kontrol altına almanıza yardımcı olurken, hem sizi hem de çevrenizdekileri bu risklerden korur.

    İnşaat tozu nedir?

    Şantiye tozu, inşaat sektöründeki çalışmalar sırasında genellikle ortaya çıkan tüm toz türlerini tanımlayan genel bir ifadedir. Bu tozlar sadece rahatsızlık verici birer unsur olmanın çok ötesindedir; doğru şekilde kontrol altına alınmadığında, solunum sisteminize ve sağlığınıza ciddi şekilde zarar verebilir. Belirli toz türlerine uzun süre maruz kalmak, hayati tehlike arz eden akciğer hastalıklarına yol açabilir, hatta ölümle sonuçlanabilir.

    İnsan deri hücreleri, tekstil lifleri ve hatta yanan meteorit parçacıkları gibi atmosferde her gün dolaşan ince toz parçacıklarına hepimiz aşinayız. Ancak inşaat sektörü çalışanları, bunlardan çok daha tehlikeli toz türleriyle karşı karşıya kalır.

    Kesme, eğeleme, zımparalama veya malzemeleri parçalayan diğer tüm işlemler sırasında ortaya çıkan tozlar üç ana kategoride toplanır:

    Silica dust

    Silika tozu

    Beton, tuğla, karo, harç ve kumtaşı (ayrıca "solunabilir kristal silis" olarak da bilinir)

    Wood dust

    Ahşap tozu

    Yumuşak ahşap, sert ahşap ve MDF ile kontrplak gibi ahşap ürünleri

    Dusts with low toxicity

    Düşük zehirlilik oranına sahip tozlar

    Alçı (örneğin alçıpan içindeki), kireçtaşı, mermer ve dolomit

    Ciğerlerinize değil, süpürgenize dolsun

    Akciğerlerimiz ince tozlarla baş edebilecek bir yapıda değildir; hele ki yüksek miktardaki tozlarla asla. Zaten asıl büyük tehlikeyi de bu yüksek miktardaki toz yoğunluğu oluşturur. Bu nedenle kronik akciğer hastalıkları, hastalık istatistiklerinde 3. sırada yer almaktadır ve tedavi masrafları milyarlarca lirayı bulmaktadır. Peki, sizin sağlığınız ne kadar değerli?

    Soluduğumuz tozun içinde neler var?

    Silis ve asbest tozları özellikle tehlikelidir ve kansere yol açabilir.

    Kurşun, kadmiyum, vanadyum veya manganez kaynaklı zehirli ya da kanserojen tozlar sadece akciğerlerinize zarar vermekle kalmaz; karaciğer ve dalak gibi diğer organlarınızı da etkiler. Bu tür tozlar, diğer pek çok işin yanı sıra özellikle kaynak işleri sırasında ortaya çıkar.

    Meşe ve kayın gibi ahşap tozları, uzun vadede burun kanserine neden olabilir.

    Alerjen tozlar bitkisel veya hayvansal kökenlidir; örneğin kuş pisliği bulaşmış binaların içinde veya dışındaki temizlik çalışmaları sırasında meydana gelir. Küf sporları veya mikroorganizmalar da alerjik reaksiyonları tetikleyebilir.

    Fibrojenik tozlar, uzun süreler boyunca sık sık maruz kalındığında akciğerde yara dokusu oluşmasına neden olur ve akciğer dokusunun yapısını kademeli olarak bozar. Kuvars ve asbestin yol açtığı, "kara akciğer" olarak da bilinen pnömokonyoz (toz hastalığı), en yaygın olarak tanınan meslek hastalıklarından biridir.

    Person breathing construction dust from the air

    Önlemek, tedavi etmekten iyidir

    En başta hiç oluşmayan toz, hiç kimse için tehlike oluşturamaz. Toz oluşumunu engellemenin pek çok farklı yolu vardır. Eğer tozu tamamen engelleyemiyorsak; yine de onu bağlayabilir, elektrikli süpürgeyle çekebilir veya koruyucu giysiler ve toz maskeleri kullanarak akciğerlerimize ulaşmasını engelleyebiliriz.

    Preventing dust on construction sites using Kärcher wet and dry vacuum cleaners

    Toz oluşumunu engellemek için ne yapabilirim?

    • Tozu oluştuğu an çekin: Birçok elektrikli el aletinde, süpürgeyi bağlamak için özel bir aparat veya çıkış yeri bulunur. Prizli elektrikli süpürgeler, bağladığınız el aletini çalıştırdığınız anda otomatik olarak kendiliğinden çalışır. Tabii her zaman işe uygun bir filtre kullanmaya dikkat edin.
    • Daha az toz çıkaran çalışma yöntemlerini tercih edin: Mesela kuru kuru çalışmak yerine ıslak veya nemli uygulamalara yönelin.
    • Tozu suyla bastırın: Örneğin açık havada yapılan yıkım, taşlama veya zımpara işleri sırasında su kullanarak tozun havaya kalkmasını engelleyin.
    • Az toz çıkaran ürünleri seçin: Hazırlarken tozutan kuru malzemeler yerine hazır harç peletleri, hazır beton veya hazır sıva gibi ürünleri kullanın.
    • Tozu durduk yere havaya kaldırmaktan kaçının: Çalı süpürgesiyle kuru kuru süpürmek ya da yaprak üfleme makineleri kullanmak yerine, her zaman elektrikli süpürgeleri ve vakumlu temizlik makinelerini tercih edin.
    • İş sağlığı taramalarını aksatmayın, bu kontrolleri organize edip düzenli olarak faydalanın.
    • Çalıştığınız yerleri düzenli olarak temizleyin, odaları iyice havalandırın ve iş kıyafetlerinizin temiz kalmasına özen gösterin.
    • Çıkan atıkları hiç bekletmeden ve etrafa toz saçılmasına izin vermeden hemen ortamdan uzaklaştırın.
    • Elektrikli süpürgenin çekim gücünü düzenli olarak kontrol edin: Filtreyi ihtiyaca göre temizleyin veya yenisiyle değiştirin. Emiş gücünün hiç düşmemesi için kendi kendini otomatik temizleyen filtre sistemine sahip süpürgeler kullanın.
    • Koruyucu giysi ve toz maskesi kullanın: Çok yoğun toz çıkan işlerde bunları takmak zaten şart, ama tozun az olduğu durumlarda bile en azından her zaman uygun bir toz maskesi takmayı alışkanlık haline getirin.
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    Islak ve Kuru Süpürgeler Broşürü

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    Tact Elektrikli Süpürge Broşürü

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