Islak Kuru Elektrikli Süpürgeler | Kärcher

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Islak-kuru elektrikli süpürgeler; ticaret, sanayi, otel ve restoran sektörlerine yönelik makinelerdir. Sıvılar da dahil olmak üzere hem kuru hem de nemli kirleri ortadan kaldırırlar. Ticari tip ıslak-kuru elektrikli süpürgeler; özellikle şantiyelerdeki veya atölyelerdeki çeşitli çalışmalarda kaba ve ince tozların temizlenmesi için vazgeçilmezdir.
İster sıvılar ister büyük miktarlardaki ince tozlar için olsun, bu makineler temizleyebildikleri kirin türü ve miktarı bakımından bireysel veya ticari kullanım için üretilen normal kuru elektrikli süpürgelerin çok üzerindedir. Dahası; gövde, tekerlekler ve güç kabloları gibi bileşenler, zorlu koşullardaki günlük kullanımın getirdiği gereksinimleri tam olarak karşılar.
Şantiyelerde ve atölyelerde büyük miktarlarda kuru toz birikir, talaş oluşur, malzeme artıkları zemine düşer ve makinelerde sıkışır. İnce toz elektrikli süpürgelerimiz tam olarak bu zorluklara uyacak şekilde tasarlanmıştır. Patentli Tact filtre temizleme teknolojisi, filtre torbasına ihtiyaç duymadan büyük miktarlarda ince tozun emilmesini mümkün kılar. Emiş gücü sürekli olarak yüksek kalır, böylece hem doğrudan elektrikli el aletini süpürmek hem de toz birikintilerini temizlemek için kesintisiz olarak verimliliğin zirvesinde çalışabilirsiniz.
Büyük sıvı hacimlerinin ıslak elektrik süpürgesi olmadan çıkarılması zordur. Nem zemine zarar verir ve kayma tehlikesi nedeniyle kazalara neden olabilir. İster zeminleri derinlemesine temizlemek, ister dökülen sıvıları temizlemek için kullanın, farketmez - tüm ıslak ve kuru elektrikli süpürgelerimiz küçükten büyüğe sıvıları hızlı ve güvenilir bir şekilde ortadan kaldırır.
Solunabilir tozların olduğu bir ortamda çalışıyorsanız, kanserojen maddelerle herhangi bir ilginiz varsa veya hatta asbeste maruz kalmışsanız, Kärcher güvenli elektrikli süpürgeler, sürdürülebilir ve sağlıklı bir şekilde çalışmanıza olanak tanıyan kurtarıcı lütufunuzdur. H toz sınıfı sertifikalı düz kıvrımlı filtreler, vakumlanan maddeleri olması gereken yerde, yani elektrikli süpürgenin içinde tutar. Patentli Tact filtre temizleme sistemimiz, güçlü emiş ile uzun süre vakum yapmanızı sağlar. Zararlı maddeleri kolayca ve güvenli bir şekilde süpürebildiğiniz zaman, önemli şeylere, işinize konsantre olabilirsiniz.
Kärcher ıslak-kuru elektrikli süpürgeler; şantiyelerde, atölyelerde veya sanayide kullanıcıların karşılaştığı zorlu talepleri karşılamak adına kirin türüne göre farklı çalışma prensipleri sunar.
Bu süreçte, kirin kendine has yapısının önemli bir rol oynadığı kuru ve ıslak temizlik ayrımı yapılır. Karşılaşılan kir kaba taneli mi yoksa toz halinde mi? Temizlenecek sıvının akışkanlığı düşük mü yoksa yüksek mi? Katıdan sıvıya kadar kirin durumu ne olursa olsun, her yapıya uygun bir Kärcher ıslak-kuru elektrikli süpürge mevcuttur.
Haznede oluşturulan bypass motor vakumu sayesinde sıvı, bir emiş hortumu aracılığıyla hazne içine taşınır. Aşırı dolum durumunda sıvıların fana ulaşmasını önlemek amacıyla, mekanik bir şamandıra sistemi hava akımını keserek emiş kanalını kapatır veya elektronik bir otomatik kapanma sistemi süpürgeyi devre dışı bırakır.
Haznedeki sıvı miktarı arttığında, sistem şamandırayı yukarı doğru iterek emiş kanalını kapatır; böylece emiş motorunun su altında kalmasına neden olacak aşırı dolum engellenir.
Haznedeki sıvı, elektrik iletkenliğine sahip kontaklara ulaştığında, makine aşırı dolumu önlemek için otomatik olarak kapanır.
Haznede bir çift akışlı motor tarafından vakum oluşturulur ve bu vakum, tozları bir hortum aracılığıyla hazne içine taşır. Bunun sonucunda kir, yassı katmanlı bir filtre veya kartuş filtre yardımıyla ayrıştırılır ya da filtrelenir. Zamanla tozlar filtreyi tıkayarak emiş gücünü düşürür. Bunu önlemek için filtrenin yarı otomatik veya tam otomatik olarak temizlenmesini sağlayan modeller mevcuttur. Kısa bir süreliğine, temiz taraftan filtreye doğru bir hava akışı oluşturulur ve bu akış filtreyi temizler. Hazne üzerindeki emiş hortumu girişinin tasarımı sayesinde kir döndürülür; böylece ağır ve kaba parçacıklar, tıpkı bir siklon sisteminde olduğu gibi doğrudan hazne tabanına çöker.
Yarı otomatik veya tam otomatik filtre temizlemenin avantajları nelerdir?
Tozlar filtre torbası kullanılmadan süpürüldüğünde, emiş gücü kaybını en aza indirmek için filtrenin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Birçok süpürge, bu işlemi pratik bir şekilde gerçekleştirmek için entegre filtre temizleme sistemine sahiptir.
Otomatik filtre temizlemenin avantajları:
Yarı otomatik Ap filtre temizliği ile kullanıcılar temizlik aralıklarını kendileri belirleyebilirler. Bunu yapmak için, makine açıkken - tercihen emme hortumu girişi kapalıyken (güçlü temizleme) düğmeye art arda üç kez basın.
L toz sınıfındaki makinelerde, otomatik filtre temizliği için filtre temizleme aralığı iki kademeli olarak ayarlanabilir. MIN ayarında (3), temizlik her 60 saniyede bir gerçekleşir. MAKS ayarında (2), temizlik her 15 saniyede bir gerçekleşir. Sıvıları süpürürken veya filtre torbalarıyla çalışırken Tact işlevi kapalı kalır (1).
Otomatik filtre temizleme ile makine, M ve H toz sınıfındaki makinelerde mükemmel filtre temizleme aralığını kendisi seçer. Elektronik fark basınç ölçümü, temizlemenin her 7, 15 veya 60 saniyede bir yapılıp yapılmayacağına karar verir.
"Tact" ne anlama geliyor?
Sensör kontrollü otomatik filtre temizleme sistemimiz (Tact) gibi bir dizi işlev sayesinde, Kärcher Profesyonel elektrikli süpürgeler ve kuru elektrikli süpürgeler, düz kıvrımlı filtrenin ne zaman temizlenmesi gerektiğini algılar - ardından hava akışını kısa süreliğine tersine çevirir ve havayı üfler. Sonuç olarak, kullanıcılar herhangi bir emiş gücü kaybetmeden ve herhangi bir kesinti olmadan çalışabilirler. Bu devrim niteliğindeki sistem, manuel filtre temizliği olmadan emilebilen daha önce hiç görülmemiş miktarda toz elde edilmesini ve ayrıca az miktarda toz varsa gürültünün önemli ölçüde azaltılmasını sağlar.
Yüksek verimli filtre temizliği sayesinde, güçlü Tact elektrikli süpürgeler hem tipik hem de tehlikeli tozlar için mükemmeldir. Filtreler benzersiz bir hizmet ömrüne sahiptir - yalnızca 180 kilogram ince toz (kategori A mineral tozu) emildikten sonra değiştirilmeleri gerekir. Sonuç olarak, tutarlı emiş gücüyle daha uzun süre kesintisiz çalışmanın ve ince toza karşı daha iyi korumanın keyfini çıkarabilirsiniz.
Toz; farklı şekil ve boyutlardaki katı parçacıklar ile havanın birleşiminden oluşan karmaşık bir karışımdır. Tozun kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri de büyük ölçüde değişiklik gösterebilir. Tozlar, barındırdıkları tehlike seviyelerine bağlı olarak bu değişkenler göz önünde bulundurularak L, M veya H sınıflarına ayrılır. Özellikle tehlikeli olan asbest ve mineral lifler (boyutları 5 mikrometreden küçük olduğunda) gibi lifli yapılar, solunum yollarının derinliklerine kadar nüfuz edebilir. Bu nedenle, risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra doğru elektrikli süpürgeyi seçebilmek için her bir toz sınıfının tam olarak neyi ifade ettiğini bilmek büyük önem taşır.
L sınıfı elektrikli süpürgeler; özellikle yumuşak ahşap, tebeşir ve alçı tozlarını süpürmek için uygundur. L sınıfındaki tozlar düşük düzeyde bir risk temsil eder. Bunları çöpe atmak veya boşaltmak için özel bir önlem alınması gerekmez.
Geliştirilmiş L sınıfı; sert ahşap, panel malzemeleri, boya tozu parçacıkları, seramik, beton ve tuğla gibi malzemelerden çıkan toz ve kirleri süpürmek için uygundur. M sınıfı ise şantiyelerde kullanımı yasal olarak zorunlu olan en düşük sınıftır.
H sınıfı elektrikli süpürgeler; hem güvenli maddeleri hem de asbest tozu, kurşun, kömür, nikel, kobalt, bakır, kadmiyum ve küf gibi tehlikeli ya da yüksek derecede kanserojen olan maddeleri büyük miktarlarda süpürmek için idealdir.
Toz sınıfı
Geçirgenlik oranı
Uyumlu malzemeler
Uygulama alanı
L
≤ 1.0%
M
< 0.1%
H
< 0.005%
Özel gereksinim: Asbest*
< 0.005%
Patlayıcı toz türleri (ATEX Bölge 22)
Özel gereksinimleri olan L, M veya H toz sınıfları gibi
Bir elektrikli süpürge her zaman yalnızca filtresi kadar iyidir
Filtrelerimiz, kullanım uygulamalarını belirtmek için renk kodludur. Kahverengi, ahşap ve lif tozunu ifade eder. Kırmızı, HEPA'yı gösterir. Siyah, en zorlu uygulamaları ifade eder. Mavi, her yerde kullanılabilecekleri anlamına gelir. Yeşil, kuru toz ve yüksek maliyet etkinliği anlamına gelir.
Kartuş filtremiz, tüm tek motorlu Kärcher Tact elektrikli süpürgelerin en yeni nesline uygundur. PTFE kaplamalı sekiz kartuş, her türden ahşap ve elyaf tozu için son derece verimli çalışır. M ve L toz sınıfları için onaylanmıştır. Garantili toz ayırma oranı: %99,9.
Toz sınıfı: M + L
Islak ve kuru elektrikli süpürgeler için ilk temizlenebilir H filtresi. Tek kademeli ve yalnızca Kärcher'den temin edilebilir. Toz sınıfı H için onaylanmıştır. Garantili toz ayırma oranı: %99,995 (HEPA).
Toz sınıfı: H
Taze betonun zımparalanması veya tonerlerle çalışma gibi çok miktarda toz oluşturan uygulamalar için en iyi filtre çözümüne sahibiz: PTFE filtremiz. Tüm NT Tact modellerinde kullanılabilir. M ve L toz sınıfları için onaylanmıştır. Garantili toz ayırma oranı: %99,9.
Toz sınıfı: M + L
Bu PES filtreleri (yeni NT Tact elektrikli süpürgelerimizde standart özellik) hem ıslak hem de kuru uygulamalar için mükemmel sonuçlar sağlar. M ve L toz sınıfları için onaylanmıştır. Garantili toz ayırma oranı: %99,9.
Toz sınıfı: M + L
Bu kağıt filtreler, fiyat açısından da dahil olmak üzere kuru uygulamalar için mükemmel bir seçimdir. Tüm NT Tact elektrikli süpürgelerde kullanılabilir. M ve L toz sınıfları için onaylanmıştır. Garantili toz ayırma oranı: %99,9.
Toz sınıfı: M + L
Şantiye tozu, inşaat sektöründeki çalışmalar sırasında genellikle ortaya çıkan tüm toz türlerini tanımlayan genel bir ifadedir. Doğru şekilde kontrol altına alınmadığında, bu tozlar solunum sisteminiz ve sağlığınız üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açabilir. Yeni Kärcher ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler, geliştirilmiş filtre teknolojisiyle fark yaratır; çalışma ortamınızdaki tozu kontrol altına almanıza yardımcı olurken, hem sizi hem de çevrenizdekileri bu risklerden korur.
Şantiye tozu, inşaat sektöründeki çalışmalar sırasında genellikle ortaya çıkan tüm toz türlerini tanımlayan genel bir ifadedir. Bu tozlar sadece rahatsızlık verici birer unsur olmanın çok ötesindedir; doğru şekilde kontrol altına alınmadığında, solunum sisteminize ve sağlığınıza ciddi şekilde zarar verebilir. Belirli toz türlerine uzun süre maruz kalmak, hayati tehlike arz eden akciğer hastalıklarına yol açabilir, hatta ölümle sonuçlanabilir.
İnsan deri hücreleri, tekstil lifleri ve hatta yanan meteorit parçacıkları gibi atmosferde her gün dolaşan ince toz parçacıklarına hepimiz aşinayız. Ancak inşaat sektörü çalışanları, bunlardan çok daha tehlikeli toz türleriyle karşı karşıya kalır.
Kesme, eğeleme, zımparalama veya malzemeleri parçalayan diğer tüm işlemler sırasında ortaya çıkan tozlar üç ana kategoride toplanır:
Beton, tuğla, karo, harç ve kumtaşı (ayrıca "solunabilir kristal silis" olarak da bilinir)
Yumuşak ahşap, sert ahşap ve MDF ile kontrplak gibi ahşap ürünleri
Alçı (örneğin alçıpan içindeki), kireçtaşı, mermer ve dolomit
Akciğerlerimiz ince tozlarla baş edebilecek bir yapıda değildir; hele ki yüksek miktardaki tozlarla asla. Zaten asıl büyük tehlikeyi de bu yüksek miktardaki toz yoğunluğu oluşturur. Bu nedenle kronik akciğer hastalıkları, hastalık istatistiklerinde 3. sırada yer almaktadır ve tedavi masrafları milyarlarca lirayı bulmaktadır. Peki, sizin sağlığınız ne kadar değerli?
Silis ve asbest tozları özellikle tehlikelidir ve kansere yol açabilir.
Kurşun, kadmiyum, vanadyum veya manganez kaynaklı zehirli ya da kanserojen tozlar sadece akciğerlerinize zarar vermekle kalmaz; karaciğer ve dalak gibi diğer organlarınızı da etkiler. Bu tür tozlar, diğer pek çok işin yanı sıra özellikle kaynak işleri sırasında ortaya çıkar.
Meşe ve kayın gibi ahşap tozları, uzun vadede burun kanserine neden olabilir.
Alerjen tozlar bitkisel veya hayvansal kökenlidir; örneğin kuş pisliği bulaşmış binaların içinde veya dışındaki temizlik çalışmaları sırasında meydana gelir. Küf sporları veya mikroorganizmalar da alerjik reaksiyonları tetikleyebilir.
Fibrojenik tozlar, uzun süreler boyunca sık sık maruz kalındığında akciğerde yara dokusu oluşmasına neden olur ve akciğer dokusunun yapısını kademeli olarak bozar. Kuvars ve asbestin yol açtığı, "kara akciğer" olarak da bilinen pnömokonyoz (toz hastalığı), en yaygın olarak tanınan meslek hastalıklarından biridir.
En başta hiç oluşmayan toz, hiç kimse için tehlike oluşturamaz. Toz oluşumunu engellemenin pek çok farklı yolu vardır. Eğer tozu tamamen engelleyemiyorsak; yine de onu bağlayabilir, elektrikli süpürgeyle çekebilir veya koruyucu giysiler ve toz maskeleri kullanarak akciğerlerimize ulaşmasını engelleyebiliriz.