Islak Kuru Elektrikli Süpürgeler | Kärcher

Islak-kuru elektrikli süpürgeler; ticaret, sanayi, otel ve restoran sektörlerine yönelik makinelerdir. Sıvılar da dahil olmak üzere hem kuru hem de nemli kirleri ortadan kaldırırlar. Ticari tip ıslak-kuru elektrikli süpürgeler; özellikle şantiyelerdeki veya atölyelerdeki çeşitli çalışmalarda kaba ve ince tozların temizlenmesi için vazgeçilmezdir.

İster sıvılar ister büyük miktarlardaki ince tozlar için olsun, bu makineler temizleyebildikleri kirin türü ve miktarı bakımından bireysel veya ticari kullanım için üretilen normal kuru elektrikli süpürgelerin çok üzerindedir. Dahası; gövde, tekerlekler ve güç kabloları gibi bileşenler, zorlu koşullardaki günlük kullanımın getirdiği gereksinimleri tam olarak karşılar.