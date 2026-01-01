iSolar 400 Gelişmiş | Kärcher

İSolar 400 su tahrikli disk fırçası, 700 ila 1.000 litre / saat su akış hızına sahip yüksek basınçlı temizleyiciler için tasarlanmıştır. Fırçanın çalışma genişliği 400 mm'dir ve özellikle küçük ila orta büyüklükteki fotovoltaik sistemlerin temizlenmesi için uygundur. Hafifliği ve kolay kullanımı sayesinde, yükseltilmiş sistemler bile rahatlıkla temizlenebilir.