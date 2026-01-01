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    iSolar 400 Gelişmiş | Kärcher

    Grey Kärcher rotating surface cleaner with circular brush and textured top, viewed from above.

    iSolar 400 Gelişmiş

    Sipariş numarası: 6.368-092.0

    700-1.000 l / saat su akış hızı için iSolar 400 fırça. 400 mm genişliğe sahip su tahrikli disk fırça, küçük ve orta ölçekli fotovoltaik sistemleri temizler. Ayrıca yükseltilmiş sistemlerde kullanım için mükemmeldir.
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