iSolar 400 Gelişmiş | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.368-092.0700-1.000 l / saat su akış hızı için iSolar 400 fırça. 400 mm genişliğe sahip su tahrikli disk fırça, küçük ve orta ölçekli fotovoltaik sistemleri temizler. Ayrıca yükseltilmiş sistemlerde kullanım için mükemmeldir.
Su debisi (l/sa)
700 1000
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
max. 40
Bağlantı yivi
M 18
Çap (mm)
400
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.6
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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