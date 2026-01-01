iSolar 400 Gelişmiş | Kärcher

1,100 ila 1,300 litre / saat su akış hızına sahip yüksek basınçlı temizleyiciler için aksesuar: iSolar 400, 400 mm çalışma genişliğine sahip su ile çalışan bir disk fırçadır. Hafif ve kullanımı kolay olduğu için özellikle küçük ve orta ölçekli fotovoltaik sistemlerin temizliği için uygundur. Bu, yükseltilmiş sistemlerin de hızlı ve rahat bir şekilde temizlenebileceği anlamına gelir.