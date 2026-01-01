iSolar 400 Gelişmiş | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.368-093.0İSolar 400 su tahrikli disk fırçası (çalışma genişliği 400 mm) 1.100-1.300 l / sa su akış hızları için tasarlanmıştır. Küçük ila orta ölçekli fotovoltaik sistemler içindir (yükseltilmiş sistemler dahil).
Su debisi (l/sa)
1100 1300
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
max. 40
Bağlantı yivi
M 18
Çap (mm)
400
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.5
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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