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    iSolar 400 Gelişmiş | Kärcher

    Grey Kärcher rotating surface cleaner with circular brush and textured top, viewed from above.

    iSolar 400 Gelişmiş

    Sipariş numarası: 6.368-093.0

    İSolar 400 su tahrikli disk fırçası (çalışma genişliği 400 mm) 1.100-1.300 l / sa su akış hızları için tasarlanmıştır. Küçük ila orta ölçekli fotovoltaik sistemler içindir (yükseltilmiş sistemler dahil).
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