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    iSolar 800 Gelişmiş | Kärcher

    Two grey Kärcher surface cleaners with circular brushes connected by a metal joint on a white background.

    iSolar 800 Gelişmiş

    Sipariş numarası: 6.368-094.0

    iSolar 800 su tahrikli fırça başlığı, 800 mm genişliğinde, 700-1.000 l / saat su akış hızları için. İki ters dönen disk fırçası ve esnek açılı mafsal ile. Fotovoltaik sistemler için.
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