iSolar 800 Gelişmiş | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.368-094.0iSolar 800 su tahrikli fırça başlığı, 800 mm genişliğinde, 700-1.000 l / saat su akış hızları için. İki ters dönen disk fırçası ve esnek açılı mafsal ile. Fotovoltaik sistemler için.
Su debisi (l/sa)
700 1000
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
max. 40
Bağlantı yivi
M 18
Çap (mm)
800
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.5
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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