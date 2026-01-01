iSolar 800 Gelişmiş | Kärcher

Güneşli umutlar! 800 mm çalışma genişliğine sahip iSolar 800 su tahrikli fırça kafası, 700 ila 1.000 litre / saat su debisine sahip yüksek basınçlı temizleyiciler için uygundur. İSolar 800, iki ters dönen disk fırçasına sahiptir ve fotovoltaik sistemleri temizlemek için kullanılır. Ters dönen fırçalar, enine kuvvetleri dengeler ve optimum kullanım sağlar. Ve fırça kafasının bağlantısındaki esnek açılı bağlantı, çalışmayı kolaylaştırır. Kılların düz durmasını sağlayarak tutarlı bir şekilde eşit temizlik sonuçları sağlar. Fırça kafası, özellikle yüksek alan performansı için tasarlanmıştır - örneğin çatılar gibi büyük sistemleri temizlemek için idealdir.