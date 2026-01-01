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    iSolar 800 Gelişmiş | Kärcher

    Two grey Kärcher surface cleaners with circular brushes connected by a metal joint on a white background.

    iSolar 800 Gelişmiş

    Sipariş numarası: 6.368-095.0

    1.100-1.300 l / sa su akış hızları için: İki ters dönen disk fırçasına ve esnek açılı bağlantıya sahip 800 mm iSolar suyla çalışan fırça başlığı, fotovoltaik sistemlerin eşit bir şekilde temizlenmesini sağlar.
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