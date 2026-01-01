iSolar 800 Gelişmiş | Kärcher

1.100 ila 1.300 litre / saat su akış hızına sahip yüksek basınçlı temizleyiciler için tasarlanmıştır. İSolar 800, 800 mm'lik geniş bir çalışma genişliğine sahiptir. Su ile çalışan fırça kafası, ters dönen iki disk fırça ile donatılmıştır. Bunlar enine kuvvetleri dengeler ve temizliği kolaylaştırır. Fırça kafasının bağlantısındaki esnek açılı mafsal, temizlemeyi kolaylaştırır ve kılların her zaman tam yüzey temasına sahip olmasını sağlar. Bu, fotovoltaik sistemlerin sürekli eşit sonuçlarla mükemmel bir şekilde temizlenebileceği anlamına gelir. Genellikle ahır çatılarında bulunanlar gibi çok büyük sistemler bile yüksek alan performansı sayesinde kısa sürede temizlenebilir.