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    iSolar HP hortum 10 | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure hose with connectors at both ends, set against a plain white background.

    iSolar HP hortum 10

    Sipariş numarası: 6.392-977.0

    iSolar HP 10 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.
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