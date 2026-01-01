iSolar HP hortum 7 | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.392-978.0iSolar HP 7 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.
Teleskobik boru uzunluğu (m)
8.5
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
max. 155
Bağlantı yivi
M22 x 1,5
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.6
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.