endüstriyel vakum IVM 40/12-1 H Z22 | Kärcher

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endüstriyel vakum
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 9.990-266.0
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s / m³/sa)
43.8 / 158
Vakum gücü (mbar / kPa)
249 / 24.9
Konteyner kapasitesi (l)
40
Konteyner malzemesi
Paslanmaz çelik
Nominal giriş gücü (kW)
1.2
Vakum Tipi
Elektrik
Ses seviyesi (dB(A))
73
Kablo uzunluğu (m)
10
Ana filtre toz sınıfı
M
Ana filtre için filtre alanı (m²)
1.6
İkincil filtre toz sınıfı
H
İkincil filtre için filtre alanı (m²)
1.6
Aksesuarsız ağırlık (kg)
51
Ambalajlı ağırlık (kg)
51.8
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
645 x 655 x 1140
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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