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    endüstriyel vakum IVM 40/12-1 H Z22 | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a stainless steel body, control panel, and wheels for mobility.

    endüstriyel vakum

    IVM 40/12-1 H Z22

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 9.990-266.0

    • Düşük aşınmalı EC türbini
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