endüstriyel vakum IVM 40/12-1 H Z22 | Kärcher

IVM 40/12-1 H Z22 tek motorlu, patlama korumalı, EC türbinli orta sınıf endüstriyel elektrikli vakum makinesi. Tek fazda çalışır, tasarımı sayesinde kompakt, sağlam ve dayanıklıdır, çok hareketli ve manevra kabiliyeti yüksektir ve belirli güvenlik önlemlerinin alınması gereken uygulamalar için idealdir. Yenilikçi Pull and Clean filtre temizleme sistemi sayesinde M toz sınıfındaki büyük yıldız filtre çalışma sırasında kolay ve rahat bir şekilde temizlenebilir. Ek olarak, endüstriyel elektrikli vakum makinesi, çıkış yönünde sertifikalı bir H kartuş filtresi ile donatılmıştır ve bu nedenle H toz sınıfı için de onaylanmıştır. Makinenin atık konteynırı ve filtre haznesi, yüksek kaliteli aside dayanıklı paslanmaz çelikten yapılmıştır, şasi ise dayanıklı çelikten yapılmıştır.

ATEX Zone 22 sertifikalı ATEX Bölge 22'de güvenli vakumlama için patlamaya dayanıklı endüstriyel vakum. Toz sınıfı H Cihazın tamamı, H toz sınıfı için DIN EN 60335-2-69'a göre sertifikalıdır. H toz sınıfına kadar katıların ve tozların güvenli bir şekilde toplanması için. Düşük aşınmalı EC türbini Az aşınmalı çalışma için fırçasız tasarım. Minimum 5000 saatlik kullanım ömrü sayesinde üç vardiyalı çalışmaya uygundur. Manuel Pull&Clean filtre temizliği Filtre çalışma sırasında tek adımda temizlenir. Havanın ters çevrilmesi yoluyla filtre temizleme Ekstra büyük M yıldız filtresi ve H kartuş filtresi mevcuttur. H toz sınıfına kadar katıların ve tozların güvenli bir şekilde toplanması için. 2 kademeli filtre sistemi sayesinde maksimum güvenlik.