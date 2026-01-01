endüstriyel vakum IVM 40/12-1 M Z22 | Kärcher

IVM 40/12-1 M Z22 patlamaya dayanıklı orta sınıf endüstriyel vakum makinası, endüstriyel ortamlarda küçük ve orta miktarlardaki ince ve kaba katıların vakumlanması için uygundur.Güvenilir, dayanıklı, kompakt ve mobil makine, tek fazlı çalışır, bir EC türbini ile donatılmıştır ve özel güvenlik önlemlerinin alınması gereken her türlü uygulamada kullanılır.Ayrıca sıkı hijyen gereksinimleri olan alanlarda ve ATEX Z22 bölgesinde kullanım için idealdir.Büyük tekerlekler, ihtiyaç duyulan yere taşınmasını kolaylaştırır. Yenilikçi Pull and Clean filtre temizleme sistemi sayesinde M toz sınıfına ait büyük yıldız filtre, çalışma sırasında kolay ve rahat bir şekilde temizlenebilir.Toplama tankı ve filtre tankı yüksek kaliteli, asitlere dayanıklı paslanmaz çelikten, şasesi ise dayanıklı çelikten yapılmıştır.

ATEX Zone 22 sertifikalı ATEX Bölge 22'de güvenli vakumlama için patlamaya dayanıklı endüstriyel vakum. Toz sınıfı M M toz sınıfı için DIN EN 60335-2-69'a göre sertifikalı cihaz. Düşük aşınmalı EC türbini Az aşınmalı çalışma için fırçasız tasarım. Minimum 5000 saatlik kullanım ömrü sayesinde üç vardiyalı çalışmaya uygundur. Manuel Pull&Clean filtre temizliği Filtre çalışma sırasında tek adımda temizlenir. Havanın ters çevrilmesi yoluyla filtre temizleme Büyük bir yıldız filtre ile donatılmıştır M toz sınıfına kadar katıları ve tozları güvenli bir şekilde vakumlamak için. Büyük miktarda toz için de uygundur.