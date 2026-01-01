endüstriyel vakum IVM 40/24-2 H ACD | Kärcher

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endüstriyel vakum
Sipariş numarası: 9.990-224.0
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s)
106
Vakum gücü (mbar)
225
Konteyner kapasitesi (l)
40
Konteyner malzemesi
Paslanmaz çelik
Nominal giriş gücü (kW)
2.3
Vakum Tipi
Elektrik
Ses seviyesi (dB(A))
77
Kablo uzunluğu (m)
10
Ana filtre toz sınıfı
M
Ana filtre için filtre alanı (m²)
1.6
İkincil filtre toz sınıfı
H
İkincil filtre için filtre alanı (m²)
1.6
Aksesuarsız ağırlık (kg)
36
Ambalajlı ağırlık (kg)
39.6
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
645 x 655 x 1150
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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