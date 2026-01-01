endüstriyel vakum IVM 40/24-2 H ACD | Kärcher

Dayanıklı, sağlam, kompakt, mobil: ATEX bölgesi dışındaki ince ve kaba yanıcı katıların vakumlanması için IVM 40/24-2 H ACD çift motorlu orta sınıf endüstriyel vakum makinası.Tek fazlı çalışır ve iki motoru da ayrı ayrı kontrol edilebilir.Toz sınıfı M olan büyük PTFE yıldız filtresi, Pull&Clean filtre temizleme sistemi kullanılarak vakum makinası kapatmadan kolay, rahat ve güvenilir bir şekilde temizlenebilir.Ayrıca, sertifikalı H filtresi mevcuttur.Makinenin gövdesi ve konteynırı aside dayanıklı paslanmaz çelikten, şasesi ise dayanıklı çelikten imal edilmiş olup kolay taşınabilmesi için büyük tekerleklere sahiptir.Günlük kullanım süresi 2-3 saattir.

ACD – Yanıcı Toz İçin Uygun Yanıcı tozların güvenli ve ekonomik bir şekilde süpürülmesi için. IEC 60335-2-69 standardına uygundur. Toz sınıfı H Cihazın tamamı, H toz sınıfı için DIN EN 60335-2-69'a göre sertifikalıdır. H toz sınıfına kadar katıların ve tozların güvenli bir şekilde toplanması için. Manuel Pull&Clean filtre temizliği Filtre çalışma sırasında tek adımda temizlenir. Havanın ters çevrilmesi yoluyla filtre temizleme İki fan motoruyla donatılmıştır Optimum temizleme performansı ve güçlü emiş gücü Fanlar, gerektiğinde ayrı ayrı çalıştırılabilir. Ekstra büyük M yıldız filtresi ve H kartuş filtresi mevcuttur. H toz sınıfına kadar katıların ve tozların güvenli bir şekilde toplanması için. 2 kademeli filtre sistemi sayesinde maksimum güvenlik.