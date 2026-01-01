endüstriyel vakum IVM 40/24-2 | Kärcher

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Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s / m³/sa)
106 / 381.6
Vakum gücü (mbar / kPa)
225 / 22.5
Konteyner kapasitesi (l)
40
Konteyner malzemesi
Paslanmaz çelik
Nominal giriş gücü (kW)
2.3
Vakum Tipi
Elektrik
Ses seviyesi (dB(A))
77
Ana filtre toz sınıfı
M
Ana filtre için filtre alanı (m²)
1.6
Aksesuarsız ağırlık (kg)
35.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
36.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
645 x 655 x 1150
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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