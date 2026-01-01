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    endüstriyel vakum IVM 40/24-2 | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a stainless steel body, black wheels, and a handle, designed for heavy-duty cleaning tasks.

    endüstriyel vakum

    IVM 40/24-2

    Sipariş numarası: 9.989-906.0

    • Antistatik ekipman
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