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    endüstriyel vakum IVM 60/30 M Z22 | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a stainless steel body, control panel, and wheels for mobility.

    endüstriyel vakum

    IVM 60/30 M Z22

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.573-521.0

    Mobil endüstriyel vakum makinesi IVM 60/30 M Z22, 2014/34/EU'ya göre sertifikalıdır ve ATEX Zone 22'ye uygundur. Yüksek vakum kapasitesi ile endüstrideki bir çok uygulama için kullanılabilir.
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