endüstriyel vakum IVM 60/30 M Z22 | Kärcher

İnce, tehlikeli ve ayrıca patlayıcı tozların vakumlanması için özel olarak geliştirilmiştir: orta sınıf endüstriyel vakum makinesi IVM 60/30 M Z22, dayanıklı yan üfleyicisi ve üç fazlı olması sayesinde endüstride sürekli kullanım için uygundur. Endüstri ortamına ve Aside dayanıklı paslanmaz çelik gövde ve atık haznesine sahiptir. M toz sınıfında antistatik ve büyük bir yıldız filtre ile donatılmıştır.Ayrıca ATEX Zone 22'de çalışma gerekliliklerine uygundur. Endüstriyel vakum makinesi ayrıca 2014/34/EU'ya göre sertifikalandırılmıştır. Büyük tekerlekler kullanımda maksimum hareketliliği garanti ederken, manuel filtre temizliği filtrenin kullanım ömrünü uzatır ve böylece bakıma ayrılan zamanı azaltır.

ATEX Zone 22 sertifikalı ATEX Bölge 22'de güvenli vakumlama için patlamaya dayanıklı endüstriyel vakum. Toz sınıfı M M toz sınıfı için DIN EN 60335-2-69'a göre sertifikalı cihaz. Suya dayanıklı yan kanal üfleyici Büyük miktarlarda toz ve katı maddeyi vakumlamak için 3 kW güç ve yumuşak başlatma ile. Yüksek emiş gücü ve en az 20.000 saatlik servis ömrü için. Çoklu vardiya çalışması ve/veya çoklu emme noktaları için uygundur. Manuel Pull&Clean filtre temizliği Filtre çalışma sırasında tek adımda temizlenir. Havanın ters çevrilmesi yoluyla filtre temizleme Ekstra büyük yıldız filtresiyle donatılmıştır M toz sınıfına kadar katıları ve tozları güvenli bir şekilde vakumlamak için. Büyük miktarda toz için de uygundur.