endüstriyel vakum IVM 60/30 | Kärcher

Üç fazlı çalışan dayanıklı bir yan kanal üfleyici, M toz sınıfındaki büyük yıldız filtre ve manuel filtre temizleme, orta sınıf endüstriyel vakum makinamız IVM 60/30'un temel dahili özelliklerinden bazılarıdır. Sağlam şasi, aside dayanıklı paslanmaz çelik gövde ve konteynerin yanı sıra hareket kolaylığı sağlayan ve güvenli hareket kabiliyeti için büyük endüstriyel tekerleklere sahiptir.Endüstriyel vakum makinası, ince ve kaba katı malzemelerin süpürülmesi için endüstriyel ortamlarda neredeyse heryerde kullanılabilir - gerekirse üç vardiyalı çalışmada da sürekli kullanılabilir.

Suya dayanıklı yan kanal üfleyici Büyük miktarlarda toz ve katı maddeyi vakumlamak için 3 kW güç ve yumuşak başlatma ile. Güçlü emiş gücü ve en az 20.000 saatlik hizmet ömrü için. Çoklu vardiya çalışması ve/veya çoklu emme noktaları için uygundur. Manuel Pull&Clean filtre temizliği Filtre çalışma sırasında tek adımda temizlenir. Havanın ters çevrilmesi yoluyla filtre temizleme Ekstra büyük yıldız filtresiyle donatılmıştır M toz sınıfına kadar katıları ve tozları güvenli bir şekilde vakumlamak için. Büyük miktarda toz için de uygundur.