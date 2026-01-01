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    endüstriyel vakum IVM 60/30 | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a silver cylindrical body, black top, and sturdy wheels, designed for heavy-duty cleaning.

    endüstriyel vakum

    IVM 60/30

    Sipariş numarası: 1.573-520.0

    M toz sınıfında olan büyük yıldız filtresi ve sağlam yapısı ile orta sınıf endüstriyel elektrikli süpürge IVM 60/30. İnce ve kaba katı malzemelerin vakumlanması için uygundur.
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