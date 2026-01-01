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    endüstriyel vakum IVM 60/36 -3 | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical body, mounted on a wheeled frame for mobility.

    endüstriyel vakum

    IVM 60/36 -3

    Sipariş numarası: 1.573-320.0

    3 motorlu, mobil ve sağlam, orta sınıf endüstriyel vakum makinası IVM 60/36-3, endüstride ince ve kaba katı malzemeler için her alanda kullanım için uygundur. M toz sınıfında yıldız filtrelidir.Günlük kullanım süresi 2-3 saattir.
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