endüstriyel vakum IVM 60/36 -3 | Kärcher

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endüstriyel vakum
Sipariş numarası: 1.573-320.03 motorlu, mobil ve sağlam, orta sınıf endüstriyel vakum makinası IVM 60/36-3, endüstride ince ve kaba katı malzemeler için her alanda kullanım için uygundur. M toz sınıfında yıldız filtrelidir.Günlük kullanım süresi 2-3 saattir.
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s / m³/sa)
221 / 799
Vakum gücü (mbar / kPa)
254 / 25.4
Konteyner kapasitesi (l)
60
Konteyner malzemesi
Paslanmaz çelik
Nominal giriş gücü (kW)
3.6
Vakum Tipi
Elektrik
Ses seviyesi (dB(A))
79
Ana filtre toz sınıfı
M
Ana filtre için filtre alanı (m²)
2.2
Renk
Gümüş
Aksesuarsız ağırlık (kg)
68
Ambalajlı ağırlık (kg)
72.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1020 x 680 x 1490
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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Ürün bilgileri