endüstriyel vakum IVR 100/24-2 Sc H ACD | Kärcher

IVR 100/24-2 Sc endüstriyel vakum cihazı, patlayıcı olmayan ortamlarda orta miktarda talaş ve yanıcı tozun vakumlanması için tasarlanmıştır. 2,4 kW nominal giriş gücüne sahip bu model, çift türbinli yapısıyla sürekli yüksek emiş gücü sağlar.Toz sınıfı M olan, yıkanabilir ve dayanıklı torba filtresi ile donatılmıştır. Etkili manuel filtre temizleme sistemi sayesinde filtre performansı sabit seviyede tutulur.Ergonomik atık konteynırı, 100 litrelik tekerlekli haznenin motorunu sökmeye gerek kalmadan ve fazla toz oluşturmadan kolayca boşaltılmasını sağlar. Entegre kapatma mekanizmasına ve basınç dengeleme hortumuna sahip polietilen torba ise emilen atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini garanti eder.Yüksek manevra kabiliyeti, sessiz çalışması ve kompakt, sağlam ve bakım dostu tasarımı ile bu elektrikli vakum cihazı, endüstriyel temizlik ihtiyaçlarına kapsamlı bir çözüm sunar.Günlük 2-3 saat kullanıma uygundur.

ACD – Yanıcı Toz İçin Uygun Yanıcı tozların güvenli ve ekonomik bir şekilde süpürülmesi için. IEC 60335-2-69 standardına uygundur. Özellikle dayanıklı, özellikle esnek Pratik, hareketli emiş hortumu girişi/boru dirseği ile birlikte. Aksesuar saklama için birçok seçeneğe sahiptir. Makine ve şasi çok sağlamdır ve yüksek et kalınlıklarıyla donatılmıştır. İki adet çok sessiz fan motoruyla donatılmıştır Optimum temizleme performansı ve güçlü emiş gücü Fanlar, gerektiğinde ayrı ayrı çalıştırılabilir. Çok sessiz sürüş kafası, soğutma havasının eşit şekilde dışarı üflenmesini sağlar. Pratik, manuel filtre temizliği Gerektiğinde ergonomik olarak yerleştirilmiş bir kol sayesinde zahmetsiz filtre temizleme Filtrenin ömrünü uzatır ve dolayısıyla bakım masraflarını azaltır. Kullanılan kuvvet miktarına bakılmaksızın aynı temizleme sonuçları. Büyük cepli filtre ile donatılmıştır. H toz sınıfına kadar katıların ve tozların güvenli bir şekilde toplanması için. Büyük miktarda toz için de uygundur. Filtrenin özel geometrisi, emilen katı maddelerin takılmasını önler.