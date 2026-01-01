endüstriyel vakum IVR 100/24-2 Sc H ACD | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
endüstriyel vakum
Sipariş numarası: 9.990-646.0
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s / m³/sa)
148 / 532
Vakum gücü (mbar / kPa)
230 / 23
Konteyner kapasitesi (l)
100
Konteyner malzemesi
Çelik
Nominal giriş gücü (kW)
2.4
Vakum Tipi
Elektrik
Ses seviyesi (dB(A))
68
Kablo uzunluğu (m)
10
Ana filtre toz sınıfı
M
Ana filtre için filtre alanı (m²)
1.75
İkincil filtre toz sınıfı
H
İkincil filtre için filtre alanı (m²)
3
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
124
Ambalajlı ağırlık (kg)
124.9
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
855 x 760 x 1869
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuzu çevrimiçi olarak okuyun
Ürün bilgileri
Uygulama alanları