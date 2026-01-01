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    endüstriyel vakum IVR 100/30 Ef | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner on a wheeled stand, featuring a cylindrical body and multiple hoses.

    endüstriyel vakum

    IVR 100/30 Ef

    Sipariş numarası: 9.989-406.0

    • Kullanışlı, manuel boşaltma kapağı
    • Suya dayanıklı yan kanal üfleyici
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