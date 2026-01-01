endüstriyel vakum IVR 100/30 Ef | Kärcher

IVR 100/30 Ef mobil,endüstriyel vakum makinası, en zorlu endüstriyel gereksinimleri karşılamak üzere performans, sağlamlık ve kullanım kolaylığı için özel olarak tasarlanmıştır.Bu, ince, kaba ve tehlikeli talaş ve toz (OEL ≥ 0,1 mg/m³), kum veya püskürtme aşındırıcı gibi büyük miktarlarda katıların hızlı ve kolay bir şekilde bertaraf edilebileceği anlamına gelir.Dayanıklı, yıkanabilir torba filtreli ve manuel filtre temizlemeli toz sınıfı M filtre sistemi, her zaman tutarlı bir şekilde yüksek emiş gücüyle güvenli vakumlamayı garanti eder.Bu, güçlü, enerji açısından verimli (IE2) ve yine sürekli kullanım için tasarlanmış, 3 kW nominal giriş gücüne sahip, doğrudan tahrikli, az bakım gerektiren motor tarafından sağlanır.

Kullanışlı, manuel boşaltma kapağı Kolay boşaltma için, örneğin yer altı konveyörlerine veya konteynerlere. Büyük miktarlarda bile emilen malzemenin kullanışlı ve zamandan tasarruf sağlayan şekilde boşaltılması. Vinç kulakları, vinçle güvenli kavrama ve boşaltma imkânı sağlar. Özellikle dayanıklı, özellikle esnek Pratik, hareketli emiş hortumu girişi/boru dirseği ile birlikte. Aksesuar saklama için birçok seçeneğe sahiptir. Makine ve şasi çok sağlamdır ve yüksek et kalınlıklarıyla donatılmıştır. Suya dayanıklı yan kanal üfleyici Büyük miktarlarda toz ve katı maddeyi vakumlamak için 3 kW güç ve yumuşak başlatma ile. Yüksek emiş gücü ve en az 20.000 saatlik servis ömrü için. Çok vardiyalı çalışmada mobil kullanım için ideal şekilde uygundur. Pratik, manuel filtre temizliği Gerektiğinde ergonomik olarak yerleştirilmiş bir kol sayesinde zahmetsiz filtre temizleme Filtrenin ömrünü uzatır ve dolayısıyla bakım masraflarını azaltır. Kullanılan kuvvet miktarına bakılmaksızın aynı temizleme sonuçları. Büyük cepli filtre ile donatılmıştır. H toz sınıfına kadar katıların ve tozların güvenli bir şekilde toplanması için. Büyük miktarda toz için de uygundur. Filtrenin özel geometrisi, emilen katı maddelerin takılmasını önler.