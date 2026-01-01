endüstriyel vakum IVR 100/30 Sc H ACD | Kärcher

Dayanıklı yapısıyla öne çıkan IVR 100/30 Sc H ACD endüstriyel vakum cihazı, patlayıcı olmayan ortamlarda hem mobil hem de sabit uygulamalarda kullanım için uygundur ve üç vardiyalı zorlu endüstriyel koşullarda güvenle çalışabilir.3 kW nominal giriş gücüne sahip üç fazlı AC motoru, yüksek vakumlu ve enerji verimli blower (IE2), cihazın hem yüksek emiş gücünü hem de düşük çalışma gürültüsünü garanti eder.Toz sınıfı M filtreli olan cihaz, 0,1 mg/m³ ve üzeri OEL değerine sahip ince, yanıcı ve tehlikeli talaşlar ile iri talaş, kum veya kumlama aşındırıcısı gibi orta miktarda katı maddelerin vakumlanması için uygundur.Yıkanabilir ve dayanıklı torba tipi filtre, manuel filtre temizleme sistemiyle desteklenir ve uzun süre sabit emiş gücü sağlar. Sessiz çalışma, düşük bakım ihtiyacı ve sağlam tasarımıyla cihaz, endüstriyel kullanıcıların temel beklentilerini karşılar.100 litrelik tekerlekli atık konteyneri, ergonomik yapısıyla motorunu çıkarmaya gerek kalmadan kolay ve tozsuz bir şekilde boşaltılabilir. Entegre kapatma mekanizması ve basınç dengeleme hortumuna sahip polietilen torba ise emilen atıkların güvenli şekilde bertaraf edilmesini sağlar.

ACD – Yanıcı Toz İçin Uygun Yanıcı tozların güvenli ve ekonomik bir şekilde süpürülmesi için. IEC 60335-2-69 standardına uygundur. Özellikle dayanıklı, özellikle esnek Pratik, hareketli emiş hortumu girişi/boru dirseği ile birlikte. Aksesuar saklama için birçok seçeneğe sahiptir. Makine ve şasi çok sağlamdır ve yüksek et kalınlıklarıyla donatılmıştır. Suya dayanıklı yan kanal üfleyici Büyük miktarlarda toz ve katı maddeyi vakumlamak için 3 kW güç ve yumuşak başlatma ile. Yüksek emiş gücü ve en az 20.000 saatlik servis ömrü için. Çok vardiyalı çalışmada mobil kullanım için ideal şekilde uygundur. Pratik, manuel filtre temizliği Gerektiğinde ergonomik olarak yerleştirilmiş bir kol sayesinde zahmetsiz filtre temizleme Filtrenin ömrünü uzatır ve dolayısıyla bakım masraflarını azaltır. Kullanılan kuvvet miktarına bakılmaksızın aynı temizleme sonuçları. Büyük cepli filtre ile donatılmıştır. H toz sınıfına kadar katıların ve tozların güvenli bir şekilde toplanması için. Büyük miktarda toz için de uygundur. Filtrenin özel geometrisi, emilen katı maddelerin takılmasını önler.