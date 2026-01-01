endüstriyel vakum IVR 100/30 Sc M ACD | Kärcher

Sağlam yapısıyla öne çıkan IVR 100/30 Sc M ACD endüstriyel vakum cihazı, patlayıcı olmayan ortamlarda hem mobil hem de sabit kullanım için uygundur ve üç vardiyalı zorlu endüstriyel uygulamalarda güvenle çalışabilir.Toz sınıfı M filtreli üç fazlı AC vakum cihazı, 0,1 mg/m³ ve üzeri OEL değerine sahip ince, yanıcı ve tehlikeli tozlar ile iri talaş, kum veya kumlama aşındırıcısı gibi katı maddelerin orta miktarda vakumlanması için idealdir.Yıkanabilir ve dayanıklı torba tipi filtresi, manuel filtre temizleme sistemiyle donatılmıştır. Bu sayede filtre kapasitesinde düşüş yaşanmadan yüksek emiş gücü korunur. Sessiz çalışması ve bakım dostu tasarımıyla cihaz, endüstriyel kullanıcıların temel beklentilerini karşılar.Ergonomik yapıya sahip tekerlekli atık konteyneri, 100 litrelik haznenin motoru çıkarmaya gerek kalmadan kolay, güvenli ve tozsuz şekilde boşaltılmasını sağlar. Entegre kapatma mekanizmasına ve basınç dengeleme hortumuna sahip polietilen torba da emilen atıkların güvenli şekilde bertaraf edilmesini garanti eder.Doğrudan tahrikli, düşük aşınma seviyesine sahip 3 kW gücündeki motoruve güçlü ve enerji verimli yanal akışlı blower (IE2), yüksek vakum performansı ile birlikte düşük gürültü seviyelerinde çalışmayı mümkün kılar.Sürekli kullanıma uygundur.

ACD – Yanıcı Toz İçin Uygun Yanıcı tozların güvenli ve ekonomik bir şekilde süpürülmesi için. IEC 60335-2-69 standardına uygundur. Özellikle dayanıklı, özellikle esnek Pratik, hareketli emiş hortumu girişi/boru dirseği ile birlikte. Aksesuar saklama için birçok seçeneğe sahiptir. Makine ve şasi çok sağlamdır ve yüksek et kalınlıklarıyla donatılmıştır. Suya dayanıklı yan kanal üfleyici Büyük miktarlarda toz ve katı maddeyi vakumlamak için 3 kW güç ve yumuşak başlatma ile. Yüksek emiş gücü ve en az 20.000 saatlik servis ömrü için. Çok vardiyalı çalışmada mobil kullanım için ideal şekilde uygundur. Pratik, manuel filtre temizliği Gerektiğinde ergonomik olarak yerleştirilmiş bir kol sayesinde zahmetsiz filtre temizleme Filtrenin ömrünü uzatır ve dolayısıyla bakım masraflarını azaltır. Kullanılan kuvvet miktarına bakılmaksızın aynı temizleme sonuçları. Büyük cepli filtre ile donatılmıştır. M toz sınıfına kadar katıları ve tozları güvenli bir şekilde vakumlamak için. Büyük miktarda toz için de uygundur. Filtrenin özel geometrisi, emilen katı maddelerin takılmasını önler.