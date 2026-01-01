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    endüstriyel vakum IVR 100/30 Sc M ACD | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical grey body, mounted on a wheeled base.

    endüstriyel vakum

    IVR 100/30 Sc M ACD

    Sipariş numarası: 9.990-647.0

    • ACD – Yanıcı Toz İçin Uygun
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