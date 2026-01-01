endüstriyel vakum IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
endüstriyel vakum
Sipariş numarası: 9.987-887.0100 litre konteyner kapasitesi ve otonom pompa sunan IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp, katı maddeler içeren sıvıların vakumlanması, ayrıştırılması ve sıvının geri kazandırılması için idealdir.
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s / m³/sa)
148 / 532
Vakum gücü (mbar / kPa)
230 / 23
Konteyner kapasitesi (l)
100
Konteyner malzemesi
Paslanmaz çelik
Nominal giriş gücü (kW)
2.4
Vakum Tipi
Elektrik
Ana filtre toz sınıfı
L
Ana filtre için filtre alanı (m²)
0.45
Kablo uzunluğu (m)
10
Aksesuarsız ağırlık (kg)
56
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
56
Ambalajlı ağırlık (kg)
56.8
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
740 x 620 x 1180
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuzu çevrimiçi olarak okuyun
Ürün bilgileri