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    endüstriyel vakum IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a stainless steel drum on a wheeled frame, featuring hoses and attachments.

    endüstriyel vakum

    IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

    Sipariş numarası: 9.987-887.0

    100 litre konteyner kapasitesi ve otonom pompa sunan IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp, katı maddeler içeren sıvıların vakumlanması, ayrıştırılması ve sıvının geri kazandırılması için idealdir.
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