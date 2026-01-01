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    endüstriyel vakum IVR-L 100/24-2 Tc Me | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a grey top, metal body, and wheels, featuring hoses and a handle.

    endüstriyel vakum

    IVR-L 100/24-2 Tc Me

    Sipariş numarası: 9.987-886.0

    IVR-L 100/24-2 Tc Me paslanmaz çelik versiyon endüstriyel vakum makinası, korozif yapıya sahip materyaller de dahil olmak üzere sıvı ve katıların vakumlanması ve ayrıştırılması için idealdir
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